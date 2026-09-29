Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

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П етимата мъже, задържани във Великобритания заради предполагаем план за нападение с бомба в близост до военновъздушната база RAF Fairford, са освободени под полицейски гаранции. Разследването продължава, като властите се опитват да установят защо мъжете са се намирали в района с три микробуса, в които е имало подозрителни материали, съобщава Тhe Guardian.

BREAKING: Donald Trump has said he is "surprised" that five men arrested in the UK on suspicion of terror offences have been released on bail.



When asked if Iran is involved, the US president responded: "I know the answer, I can be very specific, but I'd rather not say." pic.twitter.com/gsBRW8xHid — Sky News (@SkyNews) September 28, 2026

Петимата заподозрени са британски граждани, всички на възраст между 20 и 25 години, и са от Лондон. Те бяха арестувани рано в неделя сутринта в района на графство Глостършър по подозрение за престъпления, свързани с експлозиви, както и за подготовка на терористичен акт.

Една от основните линии на разследването е възможна връзка с Иран.

Освобождаването на петимата под полицейска гаранция показва, че според разследващите към момента няма достатъчно данни да се смята, че мъжете са били на прага на нападение с голям брой жертви чрез взривяване на бомба в близост до базата, съобщават британски източници.

Какво са правели край военната база

Полицията продължава да проверява защо петимата са се събрали в село Уелфорд, което се намира на около 3,2 км от RAF Fairford.

Разследва се и евентуалната връзка с Иран, както и версията дали някой от мъжете не е получил пари, за да се срещне с останалите в района.

В понеделник американският президент Доналд Тръмп изрази изненада от решението на британските власти да освободят заподозрените.

„Аз не бих ги освободил“, заяви Тръмп.

По случая беше свикано и заседание на британския правителствен кризисен комитет „Кобра“. Премиерът Анди Бърнам е наредил обсъждане на случилото се и на евентуалната роля на Иран.

Първоначално полицията подозирала наличие на експлозиви

При първоначалния оглед на микробусите полицията е имала основания да смята, че в тях може да се намират материали за изработването на взривни устройства.

Започнали са оценки дали откритото може да бъде използвано за направата на самоделни взривни устройства.

След освобождаването на петимата обаче е станало ясно, че в микробусите не са открити експлозивни материали.

Ръководителят на британската служба за борба с тероризма, помощник-комисар Лорънс Тейлър, подчерта, че освобождаването на мъжете не означава край на разследването.

По думите му те остават под полицейски контрол при „строги условия“.

„Знам, че има значителен интерес към въпроса дали настоящият геополитически контекст има отношение към този инцидент. В службите за борба с тероризма работим в този контекст всеки ден и на този етап запазваме отворени всички възможности в разследването“, заяви Тейлър.

Той посочи, че мерките за сигурност около обекта остават съобразени с оценката на заплахата.

„Разглеждаме всички възможни версии. Включително тази, че това може да е дейност на посредници или на лица, които съзнателно или несъзнателно действат от името на чужда държава“, каза той.

Assistant Commissioner Laurence Taylor, head of Counter Terrorism Policing, says five men arrested in Gloucestershire yesterday on suspicion of terror offences have been released on bail.



RAF Fairford latest: https://t.co/H5TEJjsCIm



📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/Toaobo8Hcf — Sky News (@SkyNews) September 28, 2026

Разследва се евентуална връзка с Иран

Британските власти проверяват и възможността петимата да са действали във връзка с Иран.

Според британските служби Иран е заподозрян, че използва посредници на територията на Обединеното кралство. Сред случаите, които се разследват или са били свързвани с подобна дейност, са предполагаеми палежи срещу еврейски обекти и инцидент, при който мъже са управлявали малък дрон в близост до израелското посолство.

Лорънс Тейлър обясни, че подобна заплаха често се проявява първоначално като криминална дейност с относително малък мащаб.

„Често заплахата става видима за нас като криминална дейност, понякога в малък мащаб и извършвана от хора, чиято основна цел не е тероризъм, а бърза финансова печалба“, заяви той.

Той призова гражданите да бъдат бдителни и да подават сигнали до полицията при съмнително поведение.

Как са били открити заподозрените

Полицията съобщи, че петимата са от Лондон. Един от тях е на 23 години, трима са на 24 години, а петият е на 25 години.

Те са били забелязани от жена, която се прибирала с автомобил от парти. Тя разказала, че видяла мъжете край пътя и смята, че някои от тях са носели балаклави.

Според разказа ѝ те избягали, след като били осветени от фаровете на автомобила ѝ. Жената подала сигнал в полицията.

По-късно тя заявила, че е изненадана, че именно нейното действие е довело до прекъсването на случващото се.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг обаче заяви в поредица от интервюта, че жената вероятно е разполагала само с „частична картина“ на случилото се.

Евакуирани са около 85 домакинства

Заради операцията около 85 домакинства в село Уелфорд, в района на Котсуолдс, са били евакуирани рано в неделя сутринта.

Жителите са били отведени във ваканционен и развлекателен център, докато специализирани екипи проверяват микробусите.

Около трите бели микробуса е бил поставен 400-метров периметър за сигурност. В операцията са участвали роботи за обезвреждане на взривни устройства.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви по време на конференцията на Лейбъристката партия, че евакуираните жители скоро трябва да могат да се върнат по домовете си.

Базата е била под засилена охрана

RAF Fairford се използва от Военновъздушните сили на САЩ. В дните преди инцидента базата е била поставена в най-високото ниво на тревога, известно като „Delta“, заради обща оценка за повишена заплаха.

В резултат на това са били въведени допълнителни мерки за сигурност.

През юли Корпусът на стражите на ислямската революция в Иран е отправил заплахи, свързани с RAF Fairford.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че мъжете „са искали да нанесат големи щети“ на базата. Коментарът му беше възприет като индикация, че американските власти разглеждат случая като потенциално сериозна терористична заплаха.

Тръмп също така намекна, че американските власти са били запознати с предполагаемия заговор. Британски източници обаче посочиха, че конкретните действия на петимата мъже не са били известни предварително на британските власти.

Полицията продължава разследването

Помощник-комисар Лорънс Тейлър потвърди, че след разпити и допълнителни проверки петимата са освободени под полицейска гаранция.

„Те категорично остават обект на разследване, докато разглеждаме множество версии“, заяви той.

Тейлър подчерта, че британските служби продължават да следят всички възможни направления, включително евентуалната роля на чужда държава или на лица, действащи от нейно име.

Иран отрича да има връзка

Иранското посолство в Лондон категорично отрече каквато и да е връзка на Техеран със случилото се край RAF Fairford.

В изявление дипломатическата мисия определи като „необосновани и злонамерени“ спекулациите на британски представители и медии, които свързват Иран с арестите на петимата заподозрени.

От посолството заявиха, че подобни твърдения са спекулативни и могат да засилят негативните нагласи към Иран във Великобритания.