Свят

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Обектът е използван от Съединените щати за удари срещу Иран

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 07:20
Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава

Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава
САЩ и Иран подновиха разговорите за прекратяване на войната

САЩ и Иран подновиха разговорите за прекратяване на войната
Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа
Полетът на „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе прекратен

Полетът на „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе прекратен
Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност

Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност
Президентските избори в Сърбия вероятно ще са на 13 декември

Президентските избори в Сърбия вероятно ще са на 13 декември
Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич

Ето коя е жената, която пое властта в Сърбия след Вучич
„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ

„Готови сме за Апокалипсис“: Иран отправи тежко предупреждение към САЩ

П етимата мъже, задържани във Великобритания заради предполагаем план за нападение с бомба в близост до военновъздушната база RAF Fairford, са освободени под полицейски гаранции. Разследването продължава, като властите се опитват да установят защо мъжете са се намирали в района с три микробуса, в които е имало подозрителни материали, съобщава Тhe Guardian.

Петимата заподозрени са британски граждани, всички на възраст между 20 и 25 години, и са от Лондон. Те бяха арестувани рано в неделя сутринта в района на графство Глостършър по подозрение за престъпления, свързани с експлозиви, както и за подготовка на терористичен акт.

Една от основните линии на разследването е възможна връзка с Иран.

Освобождаването на петимата под полицейска гаранция показва, че според разследващите към момента няма достатъчно данни да се смята, че мъжете са били на прага на нападение с голям брой жертви чрез взривяване на бомба в близост до базата, съобщават британски източници.

  • Какво са правели край военната база

Полицията продължава да проверява защо петимата са се събрали в село Уелфорд, което се намира на около 3,2 км от RAF Fairford.

Разследва се и евентуалната връзка с Иран, както и версията дали някой от мъжете не е получил пари, за да се срещне с останалите в района.

В понеделник американският президент Доналд Тръмп изрази изненада от решението на британските власти да освободят заподозрените.

„Аз не бих ги освободил“, заяви Тръмп.

По случая беше свикано и заседание на британския правителствен кризисен комитет „Кобра“. Премиерът Анди Бърнам е наредил обсъждане на случилото се и на евентуалната роля на Иран.

  • Първоначално полицията подозирала наличие на експлозиви

При първоначалния оглед на микробусите полицията е имала основания да смята, че в тях може да се намират материали за изработването на взривни устройства.

Започнали са оценки дали откритото може да бъде използвано за направата на самоделни взривни устройства.

След освобождаването на петимата обаче е станало ясно, че в микробусите не са открити експлозивни материали.

Ръководителят на британската служба за борба с тероризма, помощник-комисар Лорънс Тейлър, подчерта, че освобождаването на мъжете не означава край на разследването.

По думите му те остават под полицейски контрол при „строги условия“.

„Знам, че има значителен интерес към въпроса дали настоящият геополитически контекст има отношение към този инцидент. В службите за борба с тероризма работим в този контекст всеки ден и на този етап запазваме отворени всички възможности в разследването“, заяви Тейлър.

Той посочи, че мерките за сигурност около обекта остават съобразени с оценката на заплахата.

„Разглеждаме всички възможни версии. Включително тази, че това може да е дейност на посредници или на лица, които съзнателно или несъзнателно действат от името на чужда държава“, каза той.

  • Разследва се евентуална връзка с Иран

Британските власти проверяват и възможността петимата да са действали във връзка с Иран.

Според британските служби Иран е заподозрян, че използва посредници на територията на Обединеното кралство. Сред случаите, които се разследват или са били свързвани с подобна дейност, са предполагаеми палежи срещу еврейски обекти и инцидент, при който мъже са управлявали малък дрон в близост до израелското посолство.

Лорънс Тейлър обясни, че подобна заплаха често се проявява първоначално като криминална дейност с относително малък мащаб.

„Често заплахата става видима за нас като криминална дейност, понякога в малък мащаб и извършвана от хора, чиято основна цел не е тероризъм, а бърза финансова печалба“, заяви той.

Той призова гражданите да бъдат бдителни и да подават сигнали до полицията при съмнително поведение.

  • Как са били открити заподозрените

Полицията съобщи, че петимата са от Лондон. Един от тях е на 23 години, трима са на 24 години, а петият е на 25 години.

Те са били забелязани от жена, която се прибирала с автомобил от парти. Тя разказала, че видяла мъжете край пътя и смята, че някои от тях са носели балаклави.

Според разказа ѝ те избягали, след като били осветени от фаровете на автомобила ѝ. Жената подала сигнал в полицията.

По-късно тя заявила, че е изненадана, че именно нейното действие е довело до прекъсването на случващото се.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг обаче заяви в поредица от интервюта, че жената вероятно е разполагала само с „частична картина“ на случилото се.

  • Евакуирани са около 85 домакинства

Заради операцията около 85 домакинства в село Уелфорд, в района на Котсуолдс, са били евакуирани рано в неделя сутринта.

Жителите са били отведени във ваканционен и развлекателен център, докато специализирани екипи проверяват микробусите.

Около трите бели микробуса е бил поставен 400-метров периметър за сигурност. В операцията са участвали роботи за обезвреждане на взривни устройства.

Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви по време на конференцията на Лейбъристката партия, че евакуираните жители скоро трябва да могат да се върнат по домовете си.

  • Базата е била под засилена охрана

RAF Fairford се използва от Военновъздушните сили на САЩ. В дните преди инцидента базата е била поставена в най-високото ниво на тревога, известно като „Delta“, заради обща оценка за повишена заплаха.

В резултат на това са били въведени допълнителни мерки за сигурност.

През юли Корпусът на стражите на ислямската революция в Иран е отправил заплахи, свързани с RAF Fairford.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че мъжете „са искали да нанесат големи щети“ на базата. Коментарът му беше възприет като индикация, че американските власти разглеждат случая като потенциално сериозна терористична заплаха.

Тръмп също така намекна, че американските власти са били запознати с предполагаемия заговор. Британски източници обаче посочиха, че конкретните действия на петимата мъже не са били известни предварително на британските власти.

  • Полицията продължава разследването

Помощник-комисар Лорънс Тейлър потвърди, че след разпити и допълнителни проверки петимата са освободени под полицейска гаранция.

„Те категорично остават обект на разследване, докато разглеждаме множество версии“, заяви той.

Тейлър подчерта, че британските служби продължават да следят всички възможни направления, включително евентуалната роля на чужда държава или на лица, действащи от нейно име.

  • Иран отрича да има връзка

Иранското посолство в Лондон категорично отрече каквато и да е връзка на Техеран със случилото се край RAF Fairford.

В изявление дипломатическата мисия определи като „необосновани и злонамерени“ спекулациите на британски представители и медии, които свързват Иран с арестите на петимата заподозрени.

От посолството заявиха, че подобни твърдения са спекулативни и могат да засилят негативните нагласи към Иран във Великобритания.

Редактор: Василена Василева
Източник: The Guardian    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Какво означава позата, в която спи котката ми

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 часа
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 часа
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 часа
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доц. д-р Борислав Ацев: Сърцето дава сигнали, които често пренебрегваме, ето кои са те

Доц. д-р Борислав Ацев: Сърцето дава сигнали, които често пренебрегваме, ето кои са те

България Преди 7 минути

Кардиологът доц. д-р Борислав Ацев обяснява защо високото кръвно и холестеролът могат да останат без симптоми

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

България Преди 10 минути

Младежът е насочил пневматично оръжие към мъж и жена и е произвел изстрели, съобщиха от прокуратурата

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

България Преди 28 минути

Мъжът е загубил контрол над мотоциклета, паднал е на пътното платно и се е ударил в автомобил

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

България Преди 32 минути

Инцидентът е станал при 239-ия километър на магистралата, няма пострадали

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

БезГранично Преди 33 минути

При проверките са открити продукти без етикети на български и без документи за произход и безопасност

,

Дания пред ООН: Сделката за Гренландия със САЩ е от полза за всички и укрепва НАТО

Свят Преди 33 минути

Постоянният представител Кристина Ласен подчерта, че тристранният пакт със САЩ засилва сигурността в Арктика и запазва статута на острова като част от Дания

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Свят Преди 45 минути

Държавният секретар на САЩ благодари на Лондон за бързата реакция след откритите микробуси край базата във Феърфорд, но посочи, че в случая „ясно личи намесата на чуждестранен субект“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Нетаняху е посетил тайно ОАЕ и се е срещнал с президента Мохамед бин Зайед

Свят Преди 1 час

Срещата е продължила около час, а информацията за необявеното посещение първоначално е била съобщена от израелски медии

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

България Преди 1 час

Малчуганите били прибрани минути преди инцидента

<p>Връщат в България останките на цар Самуил</p>

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

България Преди 1 час

Според гръцко издание процедурата е към края си, темата е била поставена отново през 2022 г. при кабинета на Кирил Петков

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Свят Преди 1 час

При нападението са поразени нежилищни и общински сгради, двама души са ранени в Киевска област

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Кристиян и Иван от Канарите бяха изпратени на битка за оцеляване

,

Опасна отрова или излишна паника: Големият научен спор за ултрапреработените храни

Любопитно Преди 1 час

Докато едни експерти ги свързват с редица сериозни заболявания, други диетолози предупреждават за ненужна истерия и припомнят, че най-важен е цялостният баланс в храненето

<p>Зеленски:&nbsp;Така се разпространява злото&nbsp;</p>

Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания

Свят Преди 2 часа

Украинският президент твърди, че Москва подготвя привличането на още чуждестранни бойци и разполагането на нови севернокорейски войници

Парламентът разглежда промени срещу т.нар. „дела шамари“

Парламентът разглежда промени срещу т.нар. „дела шамари“

България Преди 3 часа

Правната комисия заседава извънредно, депутатите гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс

,

Научен пробив или нова загадка? Какво откриха учените в ДНК-то на Торинската плащаница

Любопитно Преди 3 часа

Италиански изследователи анализираха милиони фрагменти от реликвата, разкривайки както следи от Светите земи, така и отпечатъци от стотици хора през вековете

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

PMOS: Край на грешната диагноза или защо преименуването на Синдрома на поликистозните яйчници е ключово за женското здраве

Edna.bg

29 септември носи важно послание - какво повелява традицията на този ден

Edna.bg

Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София

Nova.bg

Гърция връща на България останките на цар Самуил

Nova.bg