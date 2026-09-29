Лекар разкрива истината: Защо мъжете „умират“ при 37°C, а жените боледуват на крак

Т ова е абсолютна класика от реалния живот: мъж с температура 37,3 °C ляга на легло, пише си завещанието и се сбогува с живота, докато жена с 38,5 °C продължава да готви, чисти, гледа децата и работи на пълен работен ден.

Съществува ли обаче „мъжка настинка“ от гледна точка на медицината и наистина ли двата пола понасят вирусите по различен начин? На този въпрос отговаря д-р Светлана Каневска - терапевт и професор по медицина на дълголетието.

37,3 °C - истинска температура ли е?

Температурата на човешкото тяло варира през денонощието - сутрин обикновено е по-ниска, а следобед и вечер се покачва. Влияние оказват храненето, физическата активност, сънят и дори начинът на измерване (под мишницата, в устата или ректално).

За медицинска треска (лихорадка) при възрастни се приема стойност от 38 °C нагоре. Но 37,3 °C вечер за един човек може да е абсолютна норма, а за друг - ранен сигнал за инфекция.

Може ли мъж с 37,3 °C наистина да се чувства по-зле от жена с 38 °C? Да, напълно. Термометърът измерва единствено топлинната реакция на тялото, но той не показва степента на главоболие, мускулни болки, отпадналост, втрисане, дехидратация или гадене. Дори тежки състояния като грип понякога протичат без висока температура.

Има ли разлика между мъжкия и женския имунитет?

Биологичният пол наистина оказва влияние върху имунната система чрез половите хормони, хромозомите и метаболизма.

По-силен имунен отговор при жените: Женският организаъм средно произвежда повече антитела след инфекция или ваксинация. Вродените и придобити имунни реакции при жените са по-агресивни.

Цената на силния имунитет: По-силната реакция не означава по-леко боледуване. Тя може да спре размножаването на вируса по-бързо, но отделянето на имунни молекули (цитокини) причинява по-силна ломота, болки в ставите и отпадналост. Това е и причината автоимунните заболявания да се срещат по-често при жените.

Ефектът на хормоните: Естрогените доказано забавят размножаването на някои вируси (като грип А) в клетките на носната лигавица. Тестостеронът пък при определени условия може да тушира отговора на антителата, но при други проучвания намалява тежестта на възпалението. Връзката е твърде сложна, за да се каже просто „тестостеронът пречи, а естрогенът пази“.

Социалният фактор: Защо жените „стискат зъби“?

Жената, която чисти и работи с 38 °C, не го прави, защото се чувства перфектно или защото имунитетът ѝ я пази от болка. Най-често тя просто няма възможност да спре поради семейни задължения или социален натиск.

От друга страна, мъжете по-често съобщават открито за симптомите си и търсят почивка.

Откъде дойде терминът „мъжка настинка“?

Изразът „мъжка настинка" (man flu) дори влезе в английските речници, а популярността му в научните среди скочи през 2017 г. след иронична публикация в коледния брой на авторитетното списание BMJ. В нея авторът събира проучвания за биологичните разлики в имунитета. Текстът обаче бе с хумористичен характер, а не клинично доказателство, че мъжете страдат физиологично повече от един и същи вирус.

Изводът: Мъжкият и женският имунитет наистина реагират различно. Но дали един човек ще прекара настилката на крак или на легло зависи от конкретния щам вирус, възрастта, общото здраве, нивата на стрес и най-вече - субективния начин, по който мозъкът ни възприема болката.