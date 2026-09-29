Любопитно

Лекар разкрива истината: Защо мъжете „умират“ при 37°C, а жените боледуват на крак

Лекар разкри има ли биологична причина мъжете да понасят по-тежко ниската температура и защо цифрите на термометъра не показват колко всъщност ни е зле

29 септември 2026, 07:40
Лекар разкрива истината: Защо мъжете „умират“ при 37°C, а жените боледуват на крак
Източник: iStock

Т ова е абсолютна класика от реалния живот: мъж с температура 37,3 °C ляга на легло, пише си завещанието и се сбогува с живота, докато жена с 38,5 °C продължава да готви, чисти, гледа децата и работи на пълен работен ден.

Съществува ли обаче „мъжка настинка“ от гледна точка на медицината и наистина ли двата пола понасят вирусите по различен начин? На този въпрос отговаря д-р Светлана Каневска - терапевт и професор по медицина на дълголетието.

37,3 °C - истинска температура ли е?

Температурата на човешкото тяло варира през денонощието - сутрин обикновено е по-ниска, а следобед и вечер се покачва. Влияние оказват храненето, физическата активност, сънят и дори начинът на измерване (под мишницата, в устата или ректално).

За медицинска треска (лихорадка) при възрастни се приема стойност от 38 °C нагоре. Но 37,3 °C вечер за един човек може да е абсолютна норма, а за друг - ранен сигнал за инфекция.

Може ли мъж с 37,3 °C наистина да се чувства по-зле от жена с 38 °C? Да, напълно. Термометърът измерва единствено топлинната реакция на тялото, но той не показва степента на главоболие, мускулни болки, отпадналост, втрисане, дехидратация или гадене. Дори тежки състояния като грип понякога протичат без висока температура.

Има ли разлика между мъжкия и женския имунитет?

Биологичният пол наистина оказва влияние върху имунната система чрез половите хормони, хромозомите и метаболизма.

По-силен имунен отговор при жените: Женският организаъм средно произвежда повече антитела след инфекция или ваксинация. Вродените и придобити имунни реакции при жените са по-агресивни.

Цената на силния имунитет: По-силната реакция не означава по-леко боледуване. Тя може да спре размножаването на вируса по-бързо, но отделянето на имунни молекули (цитокини) причинява по-силна ломота, болки в ставите и отпадналост. Това е и причината автоимунните заболявания да се срещат по-често при жените.

Ефектът на хормоните: Естрогените доказано забавят размножаването на някои вируси (като грип А) в клетките на носната лигавица. Тестостеронът пък при определени условия може да тушира отговора на антителата, но при други проучвания намалява тежестта на възпалението. Връзката е твърде сложна, за да се каже просто „тестостеронът пречи, а естрогенът пази“.

Социалният фактор: Защо жените „стискат зъби“?

Жената, която чисти и работи с 38 °C, не го прави, защото се чувства перфектно или защото имунитетът ѝ я пази от болка. Най-често тя просто няма възможност да спре поради семейни задължения или социален натиск.

От друга страна, мъжете по-често съобщават открито за симптомите си и търсят почивка.

Откъде дойде терминът „мъжка настинка“?

Изразът „мъжка настинка" (man flu) дори влезе в английските речници, а популярността му в научните среди скочи през 2017 г. след иронична публикация в коледния брой на авторитетното списание BMJ. В нея авторът събира проучвания за биологичните разлики в имунитета. Текстът обаче бе с хумористичен характер, а не клинично доказателство, че мъжете страдат физиологично повече от един и същи вирус.

Изводът: Мъжкият и женският имунитет наистина реагират различно. Но дали един човек ще прекара настилката на крак или на легло зависи от конкретния щам вирус, възрастта, общото здраве, нивата на стрес и най-вече - субективния начин, по който мозъкът ни възприема болката.

Източник: rambler.ru    
мъжка настинка имунна система температура настинка и грип здраве мъже и жени хормони симптоми социални фактори възприятие за болка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Битката за домашната ракия: „Посягат на домашното ни битие“

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани продължи над 10 часа

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Volkswagen избира доказано име за електрическото бъдеще: новият ID.Tiguan

Volkswagen избира доказано име за електрическото бъдеще: новият ID.Tiguan

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 часа
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 2 часа
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 часа
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доц. д-р Борислав Ацев: Сърцето дава сигнали, които често пренебрегваме, ето кои са те

Доц. д-р Борислав Ацев: Сърцето дава сигнали, които често пренебрегваме, ето кои са те

България Преди 5 минути

Кардиологът доц. д-р Борислав Ацев обяснява защо високото кръвно и холестеролът могат да останат без симптоми

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

Арестуваха 18-годишен, заплашил с пистолет двама души в автобус

България Преди 8 минути

Младежът е насочил пневматично оръжие към мъж и жена и е произвел изстрели, съобщиха от прокуратурата

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в критично състояние след катастрофа в Русе

България Преди 26 минути

Мъжът е загубил контрол над мотоциклета, паднал е на пътното платно и се е ударил в автомобил

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

Катастрофа затруднява движението по „Тракия“ към Бургас

България Преди 30 минути

Инцидентът е станал при 239-ия километър на магистралата, няма пострадали

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

БАБХ спря близо 500 кг храни от Турция и затвори обект в София

БезГранично Преди 31 минути

При проверките са открити продукти без етикети на български и без документи за произход и безопасност

,

Дания пред ООН: Сделката за Гренландия със САЩ е от полза за всички и укрепва НАТО

Свят Преди 31 минути

Постоянният представител Кристина Ласен подчерта, че тристранният пакт със САЩ засилва сигурността в Арктика и запазва статута на острова като част от Дания

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Напрежение между Вашингтон и Лондон: Марко Рубио заяви за чужда намеса в осуетения атентат в Англия

Свят Преди 43 минути

Държавният секретар на САЩ благодари на Лондон за бързата реакция след откритите микробуси край базата във Феърфорд, но посочи, че в случая „ясно личи намесата на чуждестранен субект“

Изригване на вулкана Килауеа

Огнено шоу над Хаваите: Вулканът Килауеа отново бълва фонтани от лава

Свят Преди 52 минути

Израелският премиер Бенямин Нетаняху

Нетаняху е посетил тайно ОАЕ и се е срещнал с президента Мохамед бин Зайед

Свят Преди 58 минути

Срещата е продължила около час, а информацията за необявеното посещение първоначално е била съобщена от израелски медии

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

Отнето предимство довело до удара на кола в оградата на детска градина във Велико Търново

България Преди 1 час

Малчуганите били прибрани минути преди инцидента

На снимката са показани знамената на САЩ и Иран, разделени от голяма пукнатина

САЩ и Иран подновиха разговорите за прекратяване на войната

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви, че не е предлагал облекчаване на санкциите или освобождаване на замразени ирански средства

<p>Връщат в България останките на цар Самуил</p>

Гърция се очаква да предаде на България останките, приписвани на цар Самуил

България Преди 1 час

Според гръцко издание процедурата е към края си, темата е била поставена отново през 2022 г. при кабинета на Кирил Петков

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Мощни експлозии разтърсиха Киев: Русия с поредна атака с ракети и дронове

Свят Преди 1 час

При нападението са поразени нежилищни и общински сгради, двама души са ранени в Киевска област

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Ураганите завоюваха спасение и специална вечеря след подвиг на Арената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Кристиян и Иван от Канарите бяха изпратени на битка за оцеляване

<p>Зеленски:&nbsp;Така се разпространява злото&nbsp;</p>

Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания

Свят Преди 2 часа

Украинският президент твърди, че Москва подготвя привличането на още чуждестранни бойци и разполагането на нови севернокорейски войници

Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

България Преди 3 часа

Министри, депутати, бизнесът, синдикатите и граждански организации ще обсъдят промени в системата за социална подкрепа

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

PMOS: Край на грешната диагноза или защо преименуването на Синдрома на поликистозните яйчници е ключово за женското здраве

Edna.bg

29 септември носи важно послание - какво повелява традицията на този ден

Edna.bg

Гърция връща на България останките на цар Самуил

Nova.bg

„Монументът не се руши, а се укрепва“: Как протича реставрацията на Паметника на Шипка?

Nova.bg