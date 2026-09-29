Руска технологична компания за наблюдение е проникнала в европейски правоохранителни структури

САЩ обвиниха Oxygen Forensics, базирана във Вирджиния компания за цифрова криминалистика, че е прикривала руска собственост и управление; двама от ръководителите ѝ са арестувани, а американските власти са иззели нейна инфраструктура.

Компанията е участвала като консултант в два финансирани от ЕС проекта за цифрови доказателства, без да е получавала директно финансиране от Европейската комисия; впоследствие софтуерът ѝ е използван от правоохранителни органи в Германия, Испания, Италия, Полша, Унгария, Румъния и Латвия.

Руската сестринска компания MKO Systems е продавала същата базова технология на ФСБ и руското МВР; американското обвинение не твърди, че Oxygen е съдържала зловреден код, но експерти по цифрови права предупреждават за риск чувствителни европейски разследващи данни да са били достъпни за руските власти.

Russian tech surveillance company infiltrated Europe’s law enforcement agencies https://t.co/4Ml1Ha1QBI — Dr. Dan Lomas (@Sandbagger_01) September 28, 2026

Базирана в САЩ компания за извличане на данни, обвинена, че тайно се управлява от Русия, е работила по проекти, финансирани от ЕС, и е продавала услугите си на европейски правоохранителни агенции, сочат документи, с които POLITICO разполага.

Миналата седмица Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу Oxygen Forensics, официално базирана във Вирджиния, за това, че е прикривала факта, че всъщност е била притежавана и управлявана от руски граждани. Компанията разработва и продава мощен софтуер за извличане и анализ на информация от смартфони и компютри, процес, известен като „цифрова криминалистика“.

Според публични документи, прегледани от POLITICO, Oxygen е участвала поне в два финансирани от ЕС проекта, насочени към подобряване на начина, по който електронните доказателства се събират, обработват и споделят при разследвания на престъпления.

Първият проект, EVIDENCE (European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence), който е получил над 1,9 милиона евро финансиране от ЕС в периода 2014-2016 г., посочва Oxygen Forensics сред компаниите, консултирани относно начините, по които Европа може да подобри обработката и обмена на цифрови доказателства по наказателни дела. Така компанията се оказва част от по-широка мрежа, включваща европейската полицейска агенция Европол, агенцията за съдебно сътрудничество Евроюст и звеното за цифрова криминалистика на Европейската служба за борба с измамите.

Вторият проект, INSPECTr, финансиран по „Хоризонт 2020“, европейската програма за научни изследвания и иновации, е създаден, за да помогне на европейските полицейски служби да обединяват и анализират цифрови доказателства, събрани с помощта на различни инструменти. По проекта е разработен софтуер, който може да обработва доказателства, извлечени с Oxygen Forensics, и да улеснява достъпа до тях и анализа им от разследващи, използващи други системи.

И двата проекта, подкрепени от ЕС, са стартирани доста преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. и последвалите европейски санкции. INSPECTr обаче продължава да функционира до 2023 г. Oxygen и в момента продължава да фигурира на уебсайтовете и на двата проекта. На своя вече несъществуващ уебсайт Oxygen Forensics е посочвала Европейската комисия като свой клиент.

Говорител на Европейската комисия подчерта, че Oxygen Forensics не е била член на нито един от двата консорциума и „поради това не е получавала финансиране по тези проекти от Комисията“. Говорителят, който е пожелал анонимност, за да говори свободно по чувствителна тема, заяви, че финансираните от ЕС проекти подлежат на строги изисквания за допустимост и етични стандарти. „От началото на руската агресивна война срещу Украйна базирани в Русия организации не могат да участват по никакъв начин в проекти по „Хоризонт Европа“, добави той.

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Връзката на сестринската компания с ФСБ

По-скоро след участието си в проектите, подкрепени от ЕС, продуктите на Oxygen са били сертифицирани и закупени от редица национални полицейски служби в Европа, включително в Германия, Испания, Италия и Полша, сочат известия в базата данни на ЕС за обществени поръчки.

В изявление, публикувано в сряда, Министерството на правосъдието на САЩ посочи, че софтуерът на Oxygen Forensics е бил разработван и управляван от екип в Русия под ръководството на руския гражданин Олег Сергеевич Давидов, но компанията е представяла 55-годишния Лий Райбър, родом от Бойзи, щата Айдахо, като свой ръководител.

В декларация, приложена към обвинението, се посочва, че Oxygen Forensics е поддържала контакти с американското военно ведомство и с няколко структури към Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, включително Тайните служби, института за обучение по цифрова криминалистика, службата за разследване на вътрешната сигурност и вътрешния надзорен орган на министерството.

Райбър впоследствие е бил арестуван в САЩ. Давидов е арестуван в неделя на лондонското летище „Хийтроу“, докато се е подготвял да се качи на полет за Истанбул, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Адвокатите на двамата мъже не са отговорили на запитването на POLITICO за коментар.

Представители на Oxygen Forensics също не са отговорили на запитванията за коментар. Междувременно уебсайтът на компанията е бил иззет от американското правителство.

Прокурорите твърдят, че след като през 2022 г. Вашингтон е наложил санкции на Русия, руските собственици на Oxygen са прикрили както собствеността си върху компанията, така и продължаващата разработка на нейния софтуер в Русия.

Петимата руснаци зад Oxygen Forensics са контролирали и руската сестринска компания MKO Systems, която е продавала същата базова технология на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и руското Министерство на вътрешните работи.

В обвинението на Министерството на правосъдието не се твърди, че софтуерът на Oxygen е съдържал зловреден код или че компанията го е използвала за получаване на неоторизиран достъп до системите или данните на клиентите.

Американските разследващи органи обаче са иззели корпоративни банкови сметки, 57 интернет домейна и друга киберинфраструктура, за която твърдят, че е била „използвана за извършването на предполагаемите престъпления“.

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Използвана в цяла Европа

Присъствието на Oxygen се простира отвъд научноизследователските проекти, подкрепени от Европейската комисия.

Френската разследваща медия Disclose е установила, че нейният софтуер за наблюдение е бил предоставен на мароканските власти по финансирана от ЕС програма за управление на границите в Магреба. Освен че е финансирал закупуването на софтуера, ЕС е финансирал и обучения за мароканската полиция, водени от служители на Oxygen Forensics.

Компанията е посочвала сред клиентите си големи европейски правоохранителни структури.

В Унгария документ за обществена поръчка показва, че през декември 2024 г. унгарската полиция е сключила IT договор с Oxygen Forensics на стойност 10,14 милиона унгарски форинта (27 000 евро), който е бил в сила до декември 2025 г.

В Италия технически документ, издаден през април 2026 г. от прокуратурата в сардинския град Сасари, изрично посочва Oxygen Forensics сред одобрените системи, които съдебната полиция може да използва за извличане и анализ на данни от мобилни устройства.

А в Испания проучване от 2026 г. за цифровия анализ на WhatsApp на смартфони с Android и Apple е изготвено от инспектор от Националната полиция, акредитиран от Oxygen Forensics и ангажиран с обучението на разследващи полицаи в областта на цифровия анализ.

Правоохранителните органи в Румъния и Латвия също са закупували софтуера на компанията, включително съвсем наскоро, през септември.

Нито една от засегнатите национални полицейски служби не е отговорила на запитванията за коментар.

Наталия Крапива, старши правен съветник в организацията за цифрови права Access Now, заяви, че граждански организации от години предупреждават за руската собственост върху Oxygen Forensics и връзките ѝ с разработването на технологии в Русия. По думите ѝ тези предупреждения вече са били потвърдени от американското дело.

„Ако действително софтуер, произведен в Русия и предназначен за ФСБ и Следствения комитет, е бил използван за обработката на базата данни на Европейската комисия с доказателства по наказателни дела, това поражда сериозна възможност чувствителна информация да е била компрометирана и достъпна за руските власти“, заяви Крапива.

„Призоваваме ЕС и всяко правителство, което използва тези инструменти, да преустановят използването им и да разследват изцяло как компания, притежавана от руски граждани, е прекарала десетилетие в западните правоохранителни структури“, заяви още Крапива.