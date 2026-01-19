България

Общински съветници: "Столичен автотранспорт" поръча автобуси 8 пъти над пазарната цена

Изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ заяви, че няма да подписва договори, в случай че някои от автобусиte не са в оптимално добро състояние или се предлагат на неизгодна за „Столичен автотранспорт“ цена

Обновена преди 2 часа / 19 януари 2026, 09:20
Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?
Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ
След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия
НС продължава работата по Изборния кодекс

НС продължава работата по Изборния кодекс
Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите
Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря
Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

Шокиращи поскъпвания на фризьорските услуги: НАП отчете 291% скок в салон в Бургас

"Евро", "безобразие" и "протест" са думите на 2025 г. за България

Н аправена е обществена поръчка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за доставка на автобуси втора употреба на цена до осем пъти по-висока от пазарната, казаха на брифинг общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Симеон Ставрев и Бойко Димитров. 

По думите им общинското дружество е обявило обществена поръчка за доставка на подвижен състав с няколко обособени позиции, включително за употребявани 18-метрови съчленени автобуси. За една от позициите са подадени оферти от две фирми, като разликата между предложенията е около 6000 лева.

Ставрев посочи, че една от фирмите предлага автобуси на цена около 185 000 лева без ДДС за брой, докато идентични превозни средства могат да бъдат открити на германския пазар на цени между 9900 и 15 000 евро. По думите му автобусите са произведени през 2008 г., със среден пробег над 700 000 километра и са в силно амортизирано състояние.

Общинските съветници заявиха, че по номерата на рамите, посочени в офертите, са идентифицирали същите автобуси в автокъщи в Германия. Те показаха снимки, за които твърдят, че са на превозните средства, включени в ценовите предложения, и които според тях показват лошо техническо и вътрешно състояние.

„Подобна надценка е абсолютно недопустима и не може да бъде платена с публични средства“, заяви Ставрев и допълни, че според него става въпрос за завишение на цената до осем пъти спрямо реалната пазарна стойност.

Симеон Ставрев постави под съмнение и условията в документацията на поръчката, като посочи, че са допуснати автобуси с екологичен стандарт евро 5, произведени след 2007 г. и с пробег до 750 000 километра. Според него при прогнозна стойност от около 100 000 евро е било възможно да се заложат значително по-високи изисквания и да се търсят по-нови и по-малко амортизирани превозни средства.

Общинските съветници от ПП–ДБ заявиха, че ще настояват за по-строг контрол върху обществените поръчки в общинските дружества и за промени, които да предвиждат предварително одобрение от Столичния общински съвет за големи процедури. Те подчертаха, че въпреки евентуалния отказ от подписване на договор, поръчката вече е довела до забавяне в обновяването на автобусния парк на столичния градски транспорт.

В позиция до медиите по-рано на 19 януари изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов заяви, че няма да подписва договори, в случай че някои от предложените от доставчици автобуси формално отговарят на критериите в обществената поръчка, но бъде установено, че не са в оптимално добро състояние или се предлагат на неизгодна за „Столичен автотранспорт“ цена.

„За съжаление, столичният автобусен транспорт е жертва на системно недофинансиране. И към днешна дата Дружеството не е получило гласуваните средства за подобряване на условията на труд“, допълни Манолов.

„Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града.“

По повод тази позиция Бойко Димитров каза, че решението за избор на изпълнител е било подписано на 23 декември, което според него поражда въпроси за начина, по който е подготвена и проведена процедурата.

Източник: „Столичен автотранспорт“, Николета Василева, БТА    
нови автобуси безопасност икономическа рентабилност Столичен автотранспорт Стилян Манолов обществена поръчка договори за доставка състояние на превозни средства недофинансиране условия на труд
Последвайте ни

По темата

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

"Да скача в тигана" - първи политически реакции на обявеното обръщение на президента

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Бащата на Сияна пита във Facebook да участва ли в изборите

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 дни
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 дни
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 3 дни
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

Свят Преди 36 минути

Очаква се глобалната икономика да нарасне с 3,3% през тази година

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Излъчиха кадри от обира в Лувъра

Свят Преди 37 минути

На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“

Стрелба в Чехия, застреляха нападателя

Стрелба в Чехия, застреляха нападателя

Свят Преди 1 час

Все още не е ясен мотивът за нападението

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

След 140 години: Саграда Фамилия е по-близо от всякога до завършване

Любопитно Преди 1 час

Историята на сградата е пример за дългосрочен архитектурен проект, белязан от смени в ръководството, разрушения и възобновяване на дейностите, всичко това при спазване на първоначалните планове на Антони Гауди

Евростат: Годишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декември

Евростат: Годишната инфлация се е забавила в България, еврозоната и ЕС през декември

Пари Преди 2 часа

Най-нисък годишен темп на инфлацията се наблюдава в Кипър

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

Кървава нощ в Банско: Намушкаха мъж след скандал в хотел, задържана е чужденка

България Преди 2 часа

26-годишен турист е ранен след конфликт в зимния курорт, полицията задържа 21-годишна жена

<p>&quot;Европа е слаба&quot;: Шоковите мита на Тръмп ни паникьосват (ОБЗОР)</p>

Шоковите мита на Тръмп оставят Европа в паника

Свят Преди 2 часа

Седмица на глобална дипломация започва в Брюксел, Вашингтон и Давос

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

След санкции и арести: Гръцките фермери се изтеглят от блокадите по границите с България

Свят Преди 2 часа

Пети ден протести на границата няма и тежкотоварните камиони преминават без проблем

<p>Появата на принц Хари, която всички чакаха</p>

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Свят Преди 2 часа

Принц Хари се завръща на обществената сцена в Лондон и привлича всички погледи, там започна процесът срещу издателя на Daily Mail

<p>Шокиращите резултати, след като журналист опита диетата на Тръмп&nbsp;</p>

Шокиращи резултати: Журналист опита диетата на Тръмп за една седмица

Свят Преди 2 часа

Прочутата диета на Тръмп е: закуска – нищо, обяд – нищо, вечеря – McDonald’s, KFC, пица или добре изпечена пържола, с дванадесет коли без захар на ден и похапване на Doritos

<p>Германският министър подкрепя Макрон за активиране на &quot;търговската базука&quot;&nbsp;срещу Тръмп</p>

Германският финансов министър подкрепя Макрон за активиране на "търговската базука" на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 3 часа

Германия и Франция могат да се обединят в отговор на Тръмп

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

VALL представя песента си "Последната сълза" за кастингите за "Евровизия"

Любопитно Преди 3 часа

VALL представя „Последната сълза“ – ефирна и силна песен за новото начало и вътрешната яснота, създадена с Денис Попстоев, която ще излезе на 19.01 и ще прозвучи за първи път на живо на кастингите за "Евровизия"

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Валери Божинов: Италианският ми е по-добър от българския, но се уча да пиша на родния език

Любопитно Преди 3 часа

Гост на водещата Елизабет Методиева е легендарният български футболист Валери Божинов, който за първи път застава в подкаст формат и говори по начин какъвто публиката рядко е виждала от него

<p>Тръмп е поканил Путин в Съвета за мир за ивицата Газа</p>

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Меркурий влиза във Водолей: Кои зодии трябва да се радват и кои да внимават

Любопитно Преди 3 часа

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Макрон се появи на важно събитие с червено око

Свят Преди 3 часа

По-рано той носеше слънчеви очила при инспекция на войските на открито

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg
1

Бургас приютява една трета от птиците в Европа

sinoptik.bg

Юлиан Костов в дует с любимата си Мирела Илиева

Edna.bg

Валери Божинов признава за първи път за проблем с писането и че е готов да стане баща отново

Edna.bg

Мане с подробности от случката във финала: Предпочитам да загубя, отколкото да спечеля по този начин

Gong.bg

Лудогорец с информация за гостуването си в Глазгоу

Gong.bg

Румен Радев ще направи обръщение към българския народ

Nova.bg

НВО по математика след 10 клас ще включва и задачи по природни науки

Nova.bg