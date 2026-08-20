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Обрат в надпреварата за „Евровизия 2027“ в Бургас: Кукер излиза срещу капибарата и Еврогларуса

Традицията отвръща на съвременния абсурд - Хижа „Кукер“ лансира древен български символ, за да представи страната ни пред стотици милиони зрители

20 август 2026, 10:28
Обрат в надпреварата за „Евровизия 2027“ в Бургас: Кукер излиза срещу капибарата и Еврогларуса
Източник: БГНЕС

О рганизацията около домакинството на „Евровизия 2027“ в Бургас бързо прерасна в истинска арена за творчески експерименти и свеж градски хумор. След като списъкът с идеи за официален символ бе превзет от интернет мемета, популярни кулинарни изкушения и екзотични фаворити от мрежата, в надпреварата се включи кандидат, който залага на корените, автентичността и родния фолклор.

Новото предложение: Кукерът като пазител на Евровизийната сцена

Най-новата и силна концепция за талисман идва от екипа на Хижа „Кукер“. В своя публикация в социалните мрежи те отправиха директно предизвикателство към обществеността и организаторите, предлагайки древното маскирано същество за официално лице на събитието.

Тараторът е най-новото предложение за талисман на „Евровизия“: Шега или перфектен символ?

Според авторите на идеята, никой друг образ не може да изрази българския дух, характер и многовековна история толкова ярко, колкото кукерът. В подкрепа на думите си те припомнят, че тази естетика вече е позната и добре приета от международната аудитория на конкурса - поп изпълнителката DARA вече използва кукерски елементи в атрактивната си визия за официалното откриване на шоуто.

Зад тази инициатива стои идеята за мост между мистиката на нашите традиции и блясъка на съвременната музикална сцена. Ролята на кукера да прогонва тъмните сили и да носи ново начало съвпада перфектно с основното послание на „Евровизия“ за сплотеност, позитивизъм и културен обмен.

Капибара срещу еврогларус за талисман на „Евровизия“ в Бургас

Срещу кого се изправя кукерът? Парадегма от абсурд, кулинария и морска фауна

Надпреварата за символ на Бургас 2027 стана изключително динамична през последните дни, откакто свободната покана за творчески идеи отприщи истински водопад от нестандартни предложения:

Световният любимец Kapi (Зоопарк - Бургас)

Една от най-изненадващите номинации дойде от Бургаската зоологическа градина в лицето на капибарата Kapi. Макар че южноамериканският гризач няма нищо общо с местната природа, авторите изтъкват неговото пословично хладнокръвие, чар и умение да живее в хармония с всички около себе си — ценности, които съвпадат с духа на надпреварата.

Еврогларусът (Държавен куклен театър - Бургас)

Местните куклени актьори и сценографи застанаха зад пернатия символ на крайбрежния град. Вдъхновени от спектакъла „Бургаски гларуси“, те предложиха героя Еврогларус, определяйки специфичния му вик като най-разпознаваемата звукова визитка на морската ни столица.

Розовото фламинго FLAMI (eurovision.burgas)

Фен страницата eurovision.burgas пък лансира екстравагантното розово фламинго FLAMI. Проектът е вдъхновен от ятата, които от години обитават Атанасовското и Вая езерата, като целта е геройчето да донесе много парти ритъм, ярки цветове и лятно настроение.

Народният кандидат: Купа с таратор

Идеята тръгна на шега във Facebook и Instagram, но бързо натрупа огромна подкрепа. Публиката прие с усмивка студената супа като най-искрения символ на българското лято, гостоприемството и прохладата в горещите дни.

Традиция или шоу?

Дали организаторите ще заложат на древния български пазител като символ на сила и традиции, или ще изберат някое от свежите интернет мемета и морски герои, предстои да стане ясно. Едно е сигурно - Бургас вече успя да привлече вниманието към „Евровизия 2027“ с голяма доза самоирония, креативност и забавни дискусии.

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