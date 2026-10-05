Украйна обяви, че е извадила от строя над 51% от руските петролни мощности; руски удар в Харков взе жертва

У краинските сили за сигурност и отбрана са извадили от строя над 51% от руските нефтопреработвателни мощности чрез серия от далекобойни удари. Това съобщи украинският министър на отбраната Евген Хмара, цитиран от Укринформ.
- Удари дълбоко в руския тил
По думите на военния министър постигнатите резултати са плод на „внимателно обмислени, планомерни и системни действия“, целящи да лишават руската военна машина от икономически потенциал.
От Министерството на отбраната в Киев посочват, че в последно време успешни атаки са били нанесени срещу петролни рафинерии в Москва, Ярославъл, Перм, Илск, Саратов и Сизран, както и срещу завода „Киришинефтеоргсинтез“ и рафинерията в Уст Луга. Въпреки че ефектът от тези операции често има натрупващ се характер и не се проявява мигновено, нанесеният удар по руската икономика и логистика е съществен.
💥 More than 51% of Russia's oil refining capacity is out of action. Intelligence and analysts from the General Staff and the Ministry of Defence have assessed the results of recent long-range strikes by Ukraine's Defense Forces. Minister of Defence Evgeniy Khmara: "More than half of the enemy's capacity has been knocked out. This is the result of carefully planned, methodical, and systematic work aimed at bleeding the Russian war machine dry and destroying its military-economic potential." Recently struck: the Moscow, Yaroslavl, KINEF (Kirishi), Ust-Luga, Perm, Ilsky, Saratov, and Syzran refineries and processing facilities, among others. The results of Ukrainian operations are not always visible right away. But the effect accumulates, and it shows. "51% of refining capacity struck is a serious blow to the enemy's economy, to its ability to wage aggression and to supply its forces. Our deep strikes keep bringing the war onto Russian territory," Khmara added. Long-range strike drones are one of the Ministry's priorities. This year, we have tripled production and procurement. That is not the limit. Deep strike capabilities will keep scaling. Systematically stripping the enemy of the resources to wage war.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2026
Кампанията с далекобойни дронове продължава да се разширява. По-рано стана ясно, че тази година Украйна е утроила производството и доставките на такива оръжия. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че операциите срещу руските рафинерии ще бъдат засилени в отговор на масираните руски атаки срещу украинската гражданска инфраструктура.
- Ситуацията на украинския фронт и енергийни обекти
В същото време руските сили продължават ударите си по украинска територия. При въздушно нападение срещу втория по големина украински град Харков е загинал един човек, а други шестима са били ранени, съобщи кметът Игор Терехов.
В Полтавска област вражески безпилотен апарат е поразил обект от енергийната инфраструктура. Според началника на областната военна администрация Виталий Диакивнич атаката е оставила около 22 000 потребители временно без електрозахранване. Към момента няма данни за пострадали при този удар, а аварийните екипи работят по възстановяването на захранването.