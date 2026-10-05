Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

М инистърът на външните работи Велислава Петрова ще направи днес официално посещение в Нидерландия.

Според съобщение на МВнР в Хага министър Петрова ще разговаря с нидерландския си колега Том Берендсен.

По-късно българският външен министър ще се срещне и с генералния секретар на Постоянния арбитражен съд д-р Марчин Чепелак. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна. Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове, гласи съобщението.

В катедрата, изработена от масивен дъб, логото на Арбитражния съд в Хага е съчетано с традиционни стилизирани растителни орнаменти, типични за Балканите и за старата ни възрожденска българска дърворезба, разказа за БТА Орфей Миндов, директор на Гимназията, който ще присъства на церемонията днес.

Катедрата ще бъде връчена на специална церемония в Двореца на мира в Хага, където освен Постоянният арбитражен съд се помещават още Международният съд на ООН и Хагската академия по международно право, както съобщи БТА. България е сред 26-те държави основателки на съда. Страната ни участва в двете исторически Хагски мирни конференции през 1899 и 1907 г.

Програмата предвижда и посещение в Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“, където ще бъдат обсъдени дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността.