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На фона на руските заплахи в Арктика: Марко Рубио започва ключова обиколка в Европа

Американският държавен секретар ще обсъди защитата на Арктика, сигурността в Източното Средиземноморие и отбраната в Атлантика на фона на руската активност и кризата в Близкия изток

5 октомври 2026, 09:52
На фона на руските заплахи в Арктика: Марко Рубио започва ключова обиколка в Европа
Източник: Getty Images

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция и Португалия на 5–8 октомври за разговори по сигурността, отбраната, енергетиката, икономическото сътрудничество и технологиите, докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток, съобщи „Радио Свободна Европа“.

Рубио ще започне от Рейкявик, където се очаква да обсъди сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество, след което ще пътува до Атина за шестия стратегически диалог между САЩ и Гърция, а в Лисабон разговорите му ще се фокусират върху отбраната, икономическото развитие и технологичното сътрудничество, според Държавния департамент. Трите спирки обхващат различни области на сътрудничество със съюзниците – от ролята на Исландия за сигурността в Северния Атлантик и Арктика до позицията на Гърция в Източното Средиземноморие и значението на Португалия за американските военни операции в Атлантика.

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Исландия няма постоянна армия, но отдавна си сътрудничи със САЩ и НАТО в областта на сигурността заради местоположението си. Двама бивши посланици на САЩ в Исландия, говорили при условие на анонимност, заявиха пред „Радио Свободна Европа“, че Рубио трябва да очаква Рейкявик да бъде отворен към по-нататъшно сътрудничество, като същевременно изслуша опасенията на страна, която цени високо независимостта си. Единият от тях посочи, че американско-исландското сътрудничество в сферата на сигурността продължава от руската инвазия в Крим през 2014 г. Бившият американски дипломат Робърт Гърбър каза, че визитата може да продължи ангажиментите, обсъдени на среща на арктическите страни през септември в рамките на Общото събрание на ООН, включително поемането на по-голяма отговорност от арктическите партньори за собствената им сигурност и за защитата на критичната инфраструктура.

Гърбър припомни, че по негово време в Исландия руски самолети и бомбардировачи често са летели към острова, правили са кръг около него и са се връщали, за да проверят колко бързо ще излетят самолетите на НАТО, като посочи, че заплахата е реална и съществува от дълго време, а подводната война в региона остава повод за безпокойство. Според него приносът на Исландия към НАТО се различава от този на по-големите съюзници – страната е домакин на авиобазата Кефлавик, допринесла е за Украйна и предоставя морски възможности и възможности за търсене и спасяване чрез бреговата си охрана. Защитата на подводните телекомуникационни кабели между Северна Америка и Европа също може да бъде област за по-голямо сътрудничество, тъй като, по думите му, „руснаците вършат всякакви неща в Арктика“. Гърбър не очаква Рубио да убеди Исландия да промени значително разходите си за отбрана, тъй като икономиката ѝ е сравнително малка, а подходът ѝ към сигурността е оформен и от независимия ѝ политически мироглед.

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Ерик Грийн, бивш служител на Съвета за национална сигурност към Белия дом, служил и като заместник-ръководител на мисията в Исландия, заяви, че е положително Рубио да посещава страни от НАТО и че исландските представители биха искали увереност, че Вашингтон вече не се интересува от претенции към Гренландия, основани на „измислени обвинения“. Той добави, че Исландия, силен поддръжник на Украйна, би приветствала индикации, че Вашингтон възнамерява да направи повече, за да помогне на Украйна и Европа. Арктика се превърна във фокус на конкуренция, тъй като топящият се лед отваря нови морски маршрути и увеличава интереса към ресурсите на региона. Бившият посланик каза, че Русия е засилила военното си присъствие по арктическото си крайбрежие, докато Китай се стреми да разшири присъствието си в Исландия чрез пристанищни, изследователски и други инициативи.

В Атина Рубио ще оглави американската делегация на шестия стратегически диалог между САЩ и Гърция на 6-7 октомври. Диалогът, стартиран през 2018 г., предоставя рамка за сътрудничество в областта на отбраната, енергетиката и други въпроси, като се очаква разговорите да включват съоръженията и подкрепата, които Гърция предоставя по Споразумението за взаимно отбранително сътрудничество, както и развитията в Украйна и Близкия изток. Джефри Пайът, бивш помощник държавен секретар по енергийните ресурси и бивш посланик на САЩ в Гърция и Украйна, заяви, че диалогът е създаден като форум за напредък на двустранното сътрудничество независимо от други регионални отношения. Според него военното сътрудничество, енергийните възможности и връзките между хората, включително образованието и инвестициите, са останали последователни при републикански и демократични администрации, а Гърция остава силно ангажирана с европейската си идентичност и трансатлантическите отношения.

Американският държавен секретар Рубио разговаря с Мелони в Рим

Последната спирка на Рубио ще бъде Лисабон, където според Държавния департамент ще обсъди отбраната, икономическото развитие и технологичното сътрудничество с ръководството на страната. Ролята на Португалия в сътрудничеството със САЩ в областта на сигурността включва Азорските острови, където авиобазата Лажеш отдавна е важно логистично и зареждащо място за американски военни операции в Атлантика. 

Източник: БГНЕС    
Марко Рубио САЩ НАТО Сигурност и отбрана Исландия Гърция Португалия Русия Арктика Международни отношения
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