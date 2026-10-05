Свят

Ескалация във Франция: До 500 училища затварят врати заради протести

Хиляди ученици протестират заради стандартите в образованието. Протестите, които започнаха миналата седмица, се разпространиха от Париж към други градове, включително Монпелие, Нант и Марсилия

Надежда Неменски Надежда Неменски

5 октомври 2026, 09:41
Ескалация във Франция: До 500 училища затварят врати заради протести
Източник: БТА/AP

Д о 500 училища в цяла Франция ще бъдат частично или напълно затворени в понеделник след сблъсъци между полицията за борба с масовите размирици и протестиращи ученици през последните дни, съобщи френският министър на образованието в неделя.

Учебните занятия ще бъдат „напълно или частично спрени“ в около „400 до 500“ гимназии, тъй като условията за сигурност „не са били осигурени“, каза Едуар Жефре. Той също така посочи, че 24 училища са били „опожарени или разграбени“ от началото на протестите.

Хиляди ученици протестират заради стандартите в образованието. Протестите, които започнаха миналата седмица, се разпространиха от Париж към други градове, включително Монпелие, Нант и Марсилия, съобщава Би Би Си (BBC).

Гимназисти и други недоволстват от липсата на учители, препълнените класни стаи и занемарените сгради.

В петък френският министър на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че 735 от общо 3700 училища във Франция са били засегнати „по един или друг начин“ от насилствените протести.

Министърът на образованието предупреди, че броят на потенциално засегнатите училища в понеделник може да бъде съпоставим с този от петък, но обеща „частично, поетапно завръщане към учебния процес“.

„Има активисти, особено от крайната левица, които са се инфилтрирали сред гимназиалното движение, отнели са го от самите ученици и са извършили крайни прояви на насилие. Очевидно това представлява риск както за нашия персонал, така и за нашите ученици“, заяви Едуар Жефре. Той добави, че 78 служители в сферата на образованието са били ранени, което по думите му е „нещо, което никога преди не сме виждали“.

В петък бяха арестувани 1747 души, според френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес. Общо над 5000 души са задържани от началото на движението, според информационна агенция AFP, като около 85% от тях са непълнолетни.

Организаторите на протестите призоваха за продължаване на демонстрациите във вторник, след като обвиниха правителството в липса на „конкретни мерки“, предава AFP.

В неделя френският министър-председател Себастиан Лекорню заяви, че правителството му предприема допълнителни стъпки за „решаване на затрудненията, пред които са изправени гимназистите и образованият персонал“.

Той обясни, че това включва осигуряване на непрекъснатост на часовете, подобряване на материалната база, по-добра организация на учебния ден и повишаване на прозрачността на френската платформа за прием в университетите.

Лекорню допълни още, че правителството ускорява разглеждането на законопроекта „вандалът плаща“, за да гарантира, че хората, отговорни за нанесените щети, ще поемат финансовите си последици.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
ученически протести Франция образование затворени училища сблъсъци с полицията насилие арести гимназисти министър на образованието реформа в образованието
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

Убийството на Илиян Филипов: Оръжието липсва, няма и преки свидетели

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

След 5 години без сериозна връзка: Ким Кардашиян проговори за романса си с Луис Хамилтън

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Пътна полиция с акция в цялата страна, за какво ще следят

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

Арестуваха 17-годишен българин за побой над полицай по време на протестите във Франция

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 1 ден
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да защитим най-важните си данни в Windows

Как да защитим най-важните си данни в Windows

Технологии Преди 18 минути

Компютърът ни разполага с много от най-важната ни лична информация и затова е силно препоръчително да я защитим добре, като добрата парола на Windows е само една малка стъпка, но има и още какво да направим, за да ограничим достъпа

На фона на руските заплахи в Арктика: Марко Рубио започва ключова обиколка в Европа

На фона на руските заплахи в Арктика: Марко Рубио започва ключова обиколка в Европа

Свят Преди 38 минути

Американският държавен секретар ще обсъди защитата на Арктика, сигурността в Източното Средиземноморие и отбраната в Атлантика на фона на руската активност и кризата в Близкия изток

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

Връщаме онлайн покупки с два клика: Въвеждат задължителен бутон „Откажи се от договора“

България Преди 1 час

До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да търсят правата си

<p>Акция в пловдивска болница: Разследват&nbsp;източване на средства от НЗОК</p>

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

България Преди 1 час

Полиция влезе в УМБАЛ „Св. Георги“, изземва се медицинска документация и се разпитват лекари и пациенти

Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

Министърът на външните работи Велислава Петрова на посещение в Нидерландия

Свят Преди 1 час

Ще разговаря с нидерландския си колега Том Берендсен

Депутат от ПБ за убийството на Илиян Филипов: Няма потвърждение, че е поръчково

Депутат от ПБ за убийството на Илиян Филипов: Няма потвърждение, че е поръчково

България Преди 1 час

Димитър Балев призова да се следва официалната информация на полицията и прокуратурата

Дълга, но на каква цена? 7 навика, които неусетно увреждат косата

Дълга, но на каква цена? 7 навика, които неусетно увреждат косата

Любопитно Преди 2 часа

<p>САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база &bdquo;Феърфорд&ldquo;</p>

Заради опасения за сигурността: САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската база „Феърфорд“

Свят Преди 2 часа

Това става седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия

Протест в Бургас срещу сливането на две агенции, искат оставката на земеделския министър

Протест в Бургас срещу сливането на две агенции, искат оставката на земеделския министър

България Преди 2 часа

Служители на ИАРА настояват агенцията да запази статута си на самостоятелна структура

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Президентските избори в Бразилия: Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

Свят Преди 3 часа

Сенаторът излезе начело на първия тур, но не успя да спечели президентския пост още сега

Иранският петролен министър подаде оставка

Иранският петролен министър подаде оставка

Свят Преди 3 часа

Мохсен Пакнеджад е заменен временно от ръководителя на Националната иранска петролна компания

<p>Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет</p>

Прекратиха издирването на шестимата души от разбилия се медицински самолет край Нантъкет

Свят Преди 3 часа

Четирима канадски граждани и двама жители на Бермудските острови са били на борда

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

Регионалният министър проверява ремонта на пътя Мездра - Ботевград

България Преди 3 часа

Иван Шишков ще се срещне и с представители на местната власт

Пожарът в Източните Родопи навлезе на гръцка територия

Пожарът в Източните Родопи навлезе на гръцка територия

България Преди 3 часа

Над 1000 декара гора, сухи треви и храсти са обхванати от огъня край село Горно Луково

.

Специални дронове ще наблюдават поглъщането на въглероден диоксид в Южния океан

Любопитно Преди 3 часа

Автономните платформи ще изминават по 22 000 километра в суровите антарктически води, за да събират данни за климата в реално време

,

Шоколадов трик във фитнеса: Как само ароматът на какао увеличава силата

Любопитно Преди 3 часа

Учени откриха, че вдишването на черен шоколад преди серия помага на спортистите да направят значително повече повторения, без упражнението да им се струва по-тежко

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Хайди Клум „сложи“ Айфеловата кула на главата си и превзе Париж в огненочервено

Edna.bg

Гаджето на Гришо на вечеря с Ева Лонгория и София Вергара в Париж

Edna.bg

Разследват източване на средства от Здравната каса в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив

Nova.bg

„Откажи се от договора”: Въвеждат нов бутон при онлайн пазаруването

Nova.bg