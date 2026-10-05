Ескалация във Франция: До 500 училища затварят врати заради протести

Д о 500 училища в цяла Франция ще бъдат частично или напълно затворени в понеделник след сблъсъци между полицията за борба с масовите размирици и протестиращи ученици през последните дни, съобщи френският министър на образованието в неделя.

Учебните занятия ще бъдат „напълно или частично спрени“ в около „400 до 500“ гимназии, тъй като условията за сигурност „не са били осигурени“, каза Едуар Жефре. Той също така посочи, че 24 училища са били „опожарени или разграбени“ от началото на протестите.

Хиляди ученици протестират заради стандартите в образованието. Протестите, които започнаха миналата седмица, се разпространиха от Париж към други градове, включително Монпелие, Нант и Марсилия, съобщава Би Би Си (BBC).

Гимназисти и други недоволстват от липсата на учители, препълнените класни стаи и занемарените сгради.

В петък френският министър на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че 735 от общо 3700 училища във Франция са били засегнати „по един или друг начин“ от насилствените протести.

Министърът на образованието предупреди, че броят на потенциално засегнатите училища в понеделник може да бъде съпоставим с този от петък, но обеща „частично, поетапно завръщане към учебния процес“.

„Има активисти, особено от крайната левица, които са се инфилтрирали сред гимназиалното движение, отнели са го от самите ученици и са извършили крайни прояви на насилие. Очевидно това представлява риск както за нашия персонал, така и за нашите ученици“, заяви Едуар Жефре. Той добави, че 78 служители в сферата на образованието са били ранени, което по думите му е „нещо, което никога преди не сме виждали“.

В петък бяха арестувани 1747 души, според френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес. Общо над 5000 души са задържани от началото на движението, според информационна агенция AFP, като около 85% от тях са непълнолетни.

Организаторите на протестите призоваха за продължаване на демонстрациите във вторник, след като обвиниха правителството в липса на „конкретни мерки“, предава AFP.

В неделя френският министър-председател Себастиан Лекорню заяви, че правителството му предприема допълнителни стъпки за „решаване на затрудненията, пред които са изправени гимназистите и образованият персонал“.

Той обясни, че това включва осигуряване на непрекъснатост на часовете, подобряване на материалната база, по-добра организация на учебния ден и повишаване на прозрачността на френската платформа за прием в университетите.

Лекорню допълни още, че правителството ускорява разглеждането на законопроекта „вандалът плаща“, за да гарантира, че хората, отговорни за нанесените щети, ще поемат финансовите си последици.