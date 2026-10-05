Как да защитим най-важните си данни в Windows

Л ичният компютър разполага с много лични данни, които искаме да запазим точно такива – лични. Използването на добра парола или код за достъп до устройството е добро начало, но веднъж отключено, данните са налични за всеки ползвател и приложение.

Windows 11 включва функция за сигурност, която много потребители никога не използват, въпреки способността ѝ да осигури допълнително ниво на защита за някои от най-важните файлове на компютъра, отбелязва How-to Geek. Наречена „Контролиран достъп до папки“ (Controlled Folder Access), тя е част от Microsoft Defender и е предназначена основно да предотвратява извършването на неразрешени промени в защитени папки от страна на ненадеждни приложения.

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Тази идея е особено полезна за защита срещу зловреден софтуер от типа „рансъмуер“, познат и като криптовирус. Ако такъв софтуер влезе в компютъра, една от целите му може да бъде криптиране или промяна на лични файлове, за да може нападателят да изиска откуп за възстановяването им. Функцията „Контролиран достъп до папки“ (Controlled Folder Access) може да попречи на дадено приложение да променя файлове в защитени зони, като по този начин потенциално спира процеса, преди той да засегне съхраняваната там информация.

Само проверени и надеждни приложения имат разрешение да променят файлове в защитените папки. Ако непознат зловреден софтуер или ненадеждна програма се опита да изтрие, преименува или криптира файлове в защитена папка, Windows Defender незабавно блокира действието и уведомява потребителя.

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Тази функция се намира в „Сигурност на Windows“ (Windows Security). Отворете „Сигурност на Windows“, изберете „Защита от вируси и заплахи“, след което отидете на „Управление на защитата от рансъмуер“. Оттам включете опцията „Контролиран достъп до папки“.

След като бъде активирана, Windows защитава определени папки от неоторизирани промени. Това включва важни места като „Документи“, „Изображения“, „Видеоклипове“, „Музика“ и други потребителски папки. Защитата не се основава просто на това дали дадено приложение е инсталирано на компютъра. Windows преценява кои приложения имат право да извършват промени и блокира тези, на които няма доверие, да модифицират защитените файлове.

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Именно тук „Контролиран достъп до папки“ понякога може да създаде неудобство. Легитимно приложение може да се нуждае от запис в защитена папка, но да бъде блокирано, тъй като Windows не го разпознава като надеждно. Това не означава непременно, че приложението е опасно.

Вместо да изключвате цялата функция, по-добрият подход е да разрешите достъпа на конкретното приложение чрез „Контролиран достъп до папки“. В „Сигурност на Windows“ се върнете към „Защита от вируси и заплахи“ > „Управление на защитата от рансъмуер“, изберете „Разрешаване на приложение чрез контролиран достъп до папки“ и добавете програмата, която се нуждае от разрешение.

Разрешавайте само приложения, които разпознавате и на които имате доверие. Ако непозната програма внезапно поиска достъп до защитени папки, това е повод за проверка, а не за автоматично пренебрегване на предупреждението.

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Също така си струва внимателно да прецените кои папки съдържат най-ценните Ви данни. Функцията „Контролиран достъп до папки“ (Controlled Folder Access) е най-полезна, когато важни лични файлове се съхраняват на места, попадащи в обхвата на нейната защита. Може да укажете на функцията кои папки да защитава.

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Тази функция не трябва да се разглежда като заместител на архивирането на данни или на антивирусната защита. Правилното архивиране остава от съществено значение, тъй като никой механизъм за сигурност не може да гарантира, че рансъмуер или друг вид зловреден софтуер никога няма да успее да влезе в системата.