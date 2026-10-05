САЩ с нов удар по плавателен съд в Карибско море, четирима загинали

А мериканските военни съобщиха снощи, че са нанесли удар по плавателен съд в Карибско море, при който са загинали четирима души, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Това е поредният от серия удари, които Вашингтон определя като насочени срещу "наркотерористи", но според правозащитници представляват екзекуции без съд.

Южното командване на САЩ заяви в Екс, че е извършило "удар срещу бързоходен плавателен съд, действащ по установени маршрути за наркотрафик в Карибско море".

Военните посочиха, че разполагат с "потвърдена разузнавателна информация" за активно участие на плавателния съд в наркотрафик, без да предоставят допълнителни подробности. Според съобщението при удара са били убити четирима души, определени от американските власти като "наркотерористи".

Администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че плавателните съдове, поразени от американските сили от септември 2025 г. насам, са превозвали наркотици. Ударите срещу подобни плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан причиниха смъртта на най-малко 235 души.

Експерти и правозащитни организации в САЩ и други страни поставят под въпрос законността на тези операции.

Специалният докладчик на ООН по правата на човека и борбата с тероризма Бен Сол заяви, че има "разумни основания да се смята", че подобни атаки може да представляват престъпления срещу човечеството.