България

Заловиха шофьор без книжка и глоба от ﻿500 евро, карал в насрещното на АМ "Европа"

Сигналът е подаден от гражданин, а от полицията определиха реакцията като "светкавична"

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 09:33
Заловиха шофьор без книжка и глоба от ﻿500 евро, карал в насрещното на АМ "Европа"
Източник: БТА

Ш офьор беше санкциониран само часове след като беше заснет да кара в платното за насрещно движение на автомагистрала "Европа", край Сливница.

Видеото, на което се вижда опасното нарушение, е публикувано във Facebook страницата на Областната дирекция на МВР - София.

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Сигналът е подаден от гражданин, а от полицията определиха реакцията като "светкавична".

Служители на сектор "Пътна полиция" са успели бързо да установят автомобила и неговия водач. Последвала е и санкция за сериозното нарушение, което е създало пряк риск за останалите участници в движението, предаде БНР.

Равносметката за шофьора е глоба от 500 евро и отнемане на свидетелството за управление за срок от три месеца.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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