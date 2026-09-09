Среднощен палеж: 11 коли изгоряха в два квартала в София

О бщо 11 автомобила са засегнати при два пожара в столичните квартали „Хиподрума“ и „Лагера“ през изминалата нощ. Основната версия, по която разследващите работят, е умишлен палеж.

За това съобщи кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева в профила си във Facebook.

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Първият сигнал за пламъците в кв. „Хиподрума“ е получен около 2:15 ч. след полунощ тази нощ, а непосредствено след него е подаден и втори сигнал за горящи коли в кв. „Лагера“.

На място незабавно са пристигнали екипи на Пожарната и МВР. Благодарение на бързата реакция на огнеборците, стихията е напълно потушена до 2:40 ч.

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Част от засегнатите 11 превозни средства са напълно унищожени.

Вследствие на огъня са нанесени щети и по инфраструктурата в района - обгорели са близки дървета и настилки.

Нанесени поражения по фасадите на близките жилищни сгради няма, за щастие няма и пострадали хора.

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В момента разследването продължава за пълното изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Николаева изрази благодарност към спешните екипи за бързото овладяване на ситуационния риск в гъсто населените райони и увери, че след приключване на действията на полицията районната администрация ще извърши оглед и ще предприеме възстановяване на засегнатите настилки и зелената система.