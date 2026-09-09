След трагедията в Стара планина: Започна операция по сваляне на тялото на загиналия парапланерист

Т ече операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът, предава NOVA.
Парапланерист загина в Стара планина по време на световно първенство
Мъжът участвал в Световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин.
По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза "Крумово".
19 планински спасители се опитват да свалят тялото на парапланериста от местността "Малък Джендем". Същевременно полицията води разследване за причините, довели до инцидента.
Най-вероятно възходящи въздушни течения са причинили загубата на контрол и падането на парапланериста, но причините за инцидента тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите.