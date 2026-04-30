НА ЖИВО: Старт на 52-рото НС, новите депутати полагат клетва

България

Обновена преди 14 минути / 30 април 2026, 06:50
Румен Радев: Вероятността да съм министър-председател е голяма

Пилоти, спортисти и съдии: Необичайните професии на новите депутати

Инцидент край Пловдив: Запалил се камион затруднява движението по източния обходен път

Асен Василев: Най-спешният въпрос пред страната е овладяването на ценовия натиск и инфлацията

Мистерията „Петрохан“ три месеца по-късно: Как изглежда днес хижата

Ивайло Мирчев: Разделението никога не води до нищо добро

„Възраждане“: Готови сме да подкрепяме предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“

Преди първото заседание на НС: Съдебната реформа и контрол на цените - сред приоритетите на "Прогресивна България"

52-рото Народно събрание официално започва работа. В тържественото откриване участват президентът Илияна Йотова, българският патриарх Даниил, представители на различни вероизповедания и на дипломатическия корпус.

Първият звънец удари точно в 10.00 ч., а политическите формации ще очертаят своите приоритети и спешните задачи, с които предстои да се заемат. 

Президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България".

Депутатите ще положат клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“. След това ще подпишат и клетвени листове.

В пленарната зала ще прозвучат химните на Република България и на Европейския съюз.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления правят представените в Народното събрание партии и коалиции. След това предстои да бъде избран председател на новия парламент. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Депутатите ще изберат и заместник-председателите на Народното събрание. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.

На 23 април Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви разпределението на мандатите между партиите и коалициите в 52-рото Народно събрание. 

„Прогресивна България“ има 131 депутати, ГЕРБ - СДС – 39, „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП - ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, и „Възраждане“ – 12 народни представители.

Проверка в списъка на ЦИК с новоизбраните депутати показа, че 57 от тях са жени, а 183 – мъже.

В понеделник на техническа среща в парламента политическите сили разпределиха местата си в пленарната зала, всяка група ще има място на първия ред. 

В навечерието преди първото заседание на новия парламент стана известно, че ПП са предложили на колегите си от ДБ общ парламентарен съюз под надслов "Силна България в силна Европа", но в него да има две отделни парламентарни групи - на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Източник: БТА/Теодора Цанева, Нелли Желева    
Последвайте ни

По темата

pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 3 минути

България Преди 6 минути

Свят Преди 37 минути

България Преди 51 минути

Любопитно Преди 52 минути

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

