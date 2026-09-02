Радев: Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие

Т ази седмица приключи Планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за Бълария. Това каза министър-председателят Румен Радев, цитиран от DarikNews.bg, в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

"Осигурените пари по пето и шесто плащане по ПВУ са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансови постъпления за 2026 г.", добави той.

Премиерът отбеляза, че Европейската комисия е отпуснала тези средства като признание за силната политическа воля и реалните дейстия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията.

Той благодари на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство и на народните представители от мнозинството за свършената работа в кратко време.

"Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника", добави премиерът.

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