Неочаквана находка: Датчанин откри 18 килограма викингско сребро

Ж ител на Дания откри в градината на дома си сребърно съкровище от епохата на викингите. Находката съдържа над 700 сребърни предмета с общо тегло 18,5 килограма. Сред намерените артефакти има слитъци, бижута, монети и малък чук на скандинавския бог Тор. Данните показват, че ценностите са били заровени в глинен съд през X в.

Археолозите определят откритието като най-голямото съкровище от този период, намирано някога на територията на страната. Особено внимание сред предметите привлича сребърен слитък, върху който има изсечен рунически надпис.

Част от находката са арабски дирхами и англосаксонски монети. Тези артефакти потвърждават съществуването на развити търговски и културни връзки, които са свързвали датските викинги с Англия, континентална Европа и ислямските държави. Торбен Сарау, ръководител на отдел „Културно наследство“ в музея „Нордюске“, посочва, че предметите дават ценна информация за начините, по които викингите са събирали и управлявали своите ресурси.

Според действащото датско законодателство намерените исторически ценности са държавна собственост. Предстои Националният музей на Дания да направи пълна оценка на съкровището. Намерелият го гражданин ще получи финансово възнаграждение, което се изчислява спрямо пазарната стойност на среброто, както и допълнителна премия за самото откритие.

До този момент за най-голямо в Дания се смяташе съкровището от Терслев. То беше намерено през 2011 година и тежеше 6,5 килограма.