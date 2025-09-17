Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

Борисов: Радев се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират у нас

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

Н ов спор между президента и мнозинството в парламента. Твърденията, че във ВМЗ-Сопот има нарушения и злоупотреби дойдоха в началото на седмицата. Това се случи, след като президентът Румен Радев разговаря с бивши служители на ВМЗ, както и с влогъра Станислав Цанов. Именно в негов видео материал, анонимен служител на завода разказва за нарушения и, според него, сделки, от които държавата понася големи загуби. След срещата им от президентството информираха, че държавният глава ще сезира компетентните органи, предава NOVA.

„Когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, за нередности, аз съм длъжен да реагирам”, заяви Румен Радев.

В темата се включи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

„Не съм бил на тази среща, за да кажа какъв е сигналът. Знам, че от 5 години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите”, заяви Бойко Борисов.

От ВМЗ-Сопот заявиха, че „поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина, а маскираният интервюиран работник сам потърси контакт с ръководството на дружеството, за да признае, че е бил подведен от източниците си”.

От завода възразяват и „непроверената информация да бъде използвана за политически цели”, като според тях е „налице риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор”.

А това доведе до задочен диалог за „Райнметал” и инвестицията им именно във ВМЗ-Сопот.

„Всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, а като партиен лидер, е да не стане”, каза Борисов.

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

„Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото България наистина предлага прекрасни възможности за инвестиция. Друг е въпросът как ще се развие тази инвестиция и в какво. Тук вече отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Така че нямам никакви намерения да развалям нищо”, каза Радев.

Темата беше коментирана и в кулоарите на Народното събрание.

„Това, което виждаме в момента с ВМЗ - имат желание за инвестиция с европейски средства и от там нататък наистина е работа на българската държава да сключим тази сделка при най-добри условия”, каза Асен Василев.

„Така наречената инвестиция на „Райнметал” е всъщност един заем за държава. При положение, че те не внасят нищо, а ние внасяме всичко, а те притежават 51% от собствеността”, каза Костадин Костадинов.

Предвидено е парите, с които страната ни ще влезе в сделката да бъдат отпуснати като заем по механизма SAFE.