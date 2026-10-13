Украйна призова за ответни мерки срещу Русия след атаките по кораби край България

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Как реагира светът на атаките срещу кораби в Черно море

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У крайна призова партньорите си да засилят натиска върху Русия и да затегнат санкциите след последните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море край България. При инцидентите бяха засегнати два плавателни съда, а сред пострадалите има украински и азербайджански граждани.

Как реагира светът на атаките срещу кораби в Черно море

Украинският външен министър Андрий Сибиха обвини Москва, че пренебрегва човешкия живот и безопасността на корабоплаването в региона.

„Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия, да укрепят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я потърсят отговорност и да защитят свободата на корабоплаване“, написа Сибиха в социалната мрежа X.

По думите му Черно море има ключово значение за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да постави света в зависимост.

„Това трябва да срещне решителен отпор“, подчерта украинският външен министър.

Атаката в Черно море през погледа на Reuters и AP

Два търговски кораба бяха атакувани в Черно море

При последните инциденти край българското крайбрежие бяха засегнати два търговски кораба.

Малтийският товарен кораб „Челси 3“ беше атакуван с три дрона на около 18 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 моряци от екипажа, сред които седем украинци и осем азербайджанци, бяха евакуирани. Шестима от тях са пострадали, като трима бяха настанени за лечение във Военномедицинската академия във Варна. По данни на Министерството на отбраната няма опасност за живота им.

Корабът остана на вода, като първоначалната информация не сочеше изтичане на нефт или замърсяване.

При втория инцидент плавателен съд потъна на около 17 морски мили източно от Крапец. По първоначални данни най-малко четирима души бяха спасени, като обстоятелствата около инцидента и съдбата на останалите членове на екипажа подлежат на изясняване.

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София ще търси обяснения за атаките

Българският министър-председател Румен Радев заяви, че ще покани руската посланичка в София Елеонора Митрофанова на разговор. Той съобщи също, че ще обсъди ситуацията с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Към момента няма категорични доказателства, които да позволяват атаките да бъдат приписани на конкретна държава. Българските власти продължават да изясняват обстоятелствата около инцидентите.