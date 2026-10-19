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Южна Корея: Лидер на религиозна секта е осъден на 33 години затвор за сексуално насилие

81-годишният Джунг Мюнг-сеок е признат за виновен за престъпления срещу 16 жени между 2018 и 2022 г.

19 октомври 2026, 11:44
Южна Корея: Лидер на религиозна секта е осъден на 33 години затвор за сексуално насилие
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Източник: iStock photos/Getty images

Лидер на религиозна секта в Южна Корея беше осъден на 33 години затвор за системно сексуално насилие над свои последователки, използвайки статута си на самопровъзгласил се „Месия“. Това е втора ефективна присъда за него, като новите престъпления са извършени след освобождаването му от затвора по предишно дело за подобни деяния.

Окръжният съд в Теджон призна Джунг Мюнг-сеок, 81-годишният основател на движението „Провидънс“, по-известно като „Исус утринна звезда“ (Jesus Morning Star), за виновен в квази-изнасилване и множество сексуални престъпления. Според обвинението, цитирано от The Independent, престъпленията са извършени срещу 16 жени в периода между 2018 и 2022 г. в обучителния център на сектата и на други места. Жертвите са били подложени на продължителни издевателства, включващи физически и психически тормоз, преди да бъдат насилвани сексуално.

Механизъм на манипулация и контрол

Съдът установи, че Джунг е използвал позицията си на религиозен лидер, за да промива мозъците на последователките си и да ги убеждава, че е „Месията“. По този начин той ги е поставял в психологическо състояние на невъзможност да се съпротивляват, преди многократно да ги насилва сексуално. „Като лидер на сектата, той е използвал абсолютен статут, подобен на завърнал се господар, за да насилва многократно няколко жени“, се казва в мотивите на съда. Този контрол е бил подсилен чрез изолация от външния свят и постоянна пропаганда, която е подкопавала критичното мислене на жертвите.

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Присъдата е по-тежка от 27-те години, поискани от прокуратурата. Съдебният състав е взел предвид големия брой жертви, злонамерения характер на престъпленията и факта, че те са извършени в период на рецидив след предишното освобождаване на Джунг от затвора. Съдиите подчертаха, че действията на Джунг са представлявали грубо погазване на човешките права и достойнство.

Допълнителни наказания и съучастничка

Освен лишаването от свобода, съдът нареди личната информация на Джунг да бъде публично достояние в продължение на 10 години. Той също така получи забрана да работи в институции за деца, тийнейджъри и хора с увреждания за същия период и му бе наложено да носи електронно устройство за наблюдение в продължение на 15 години. Тези мерки целят да предпазят обществото от бъдещи престъпления от негова страна.

Втората в йерархията на сектата, Ким Джи-сеон, беше осъдена на седем години затвор за това, че е помагала на Джунг при извършването на сексуалните престъпления. Тя също получи 10-годишна забрана да работи с уязвими групи и ще трябва да премине 80-часова програма за лечение на сексуални престъпници. Нейната роля е била ключова в поддържането на контрола върху жертвите и осигуряването на тяхната подчиненост.

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История на престъпленията

Това не е първата присъда за Джунг Мюнг-сеок. Той е освободен през 2018 г., след като излежава 10-годишна присъда за сексуално насилие над четири последователки в чужбина между 2001 и 2006 г. През 2001 г. той бяга в Китай, след като е обвинен, че е избирал млади и привлекателни жени и ги е принуждавал към секс като част от „ритуал за пречистване“. Арестуван е в Китай през 2007 г. и е екстрадиран в Южна Корея през февруари 2008 г., за да бъде изправен пред съда. Неговата престъпна дейност обхваща дълъг период от време и множество юрисдикции, което подчертава мащаба на неговите злоупотреби.

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