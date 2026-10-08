Давене, токови удари, заплахи за сексуално насилие: Мадуро и жена му с нови обвинения

О чаква се прокурорите в Ню Йорк да повдигнат нови обвинения срещу бившия венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес за твърдения за измъчване на американци, държани в ареста от венецуелското правителство през последните години, според няколко източника, запознати с разследването.

Официално съобщение може да бъде направено още в четвъртък, според източниците.

Новите обвинения са свързани с това, което американското правителство определи като незаконно задържане на над десетина американски граждани във венецуелски затвори по времето, когато Мадуро ръководеше репресивен режим във Венецуела, съобщават информирани за разследването лица.

Разследващите са обсъждали и повдигането на обвинения срещу още няколко души за предполагаемата им роля в измъчването на американци, според източник, запознат със случая.

От CNN са се свързали с адвокатите на Мадуро и Флорес.

Мадуро и съпругата му бяха заловени през януари при акция на американските военни в президентския дворец в Каракас. Те не се признаха за виновни по обвиненията в заговор за наркотероризъм и други престъпления и се намират в ареста в Ню Йорк без право на пускане под гаранция.

Очаква се Флорес да се появи на изслушване в четвъртък, където нейният адвокат ще поиска тя да бъде преместена под домашен арест до началото на процеса.

Адвокатът на Мадуро оспорва законността на ареста и твърди, че бившият президент трябва да се ползва с имунитет, тъй като твърдените действия са извършени, докато той е бил на заемания си пост.

Венецуелското правителство не се присъединява към искането за имунитет от негово име, според прокуратурата.

Обвинения в изтезания

Повече от десетина американци бяха задържани от правителството на Мадуро, което беше обвинено от правителството на САЩ и защитници на човешките права, че ги използва като политически пионки.

Няколко от американците разказаха за изтезанията, на които са били подложени по време на лишаването си от свобода. Матю Хийт и Осман Хан, които бяха освободени при размяна на затворници през октомври 2022 г., твърдят в съдебен иск, че са били подлагани на мъчение с вода, токови удари, заплахи за сексуално насилие, използване на психотропни вещества и периоди на изолация. Хийт, ветеран от Морската пехота на САЩ, е направил опит за самоубийство, докато е бил задържан.

Членовете на групата „CITGO 6“ – шестима американски петролни мениджъри, които бяха подмамени във Венецуела през 2017 г. и задържани за близо пет години – също заявяват, че са били подложени на брутални условия във венецуелския арест. В съдебни искове срещу техния работодател – Citgo – Томеу Вадел, Алирио Хосе Самбрано и Хосе Луис Самбрано заявяват, че са били подлагани на мъчения, докато са били в затвора.

Всички те са били държани в печално известната Генерална дирекция за военно контраразузнаване (DGCIM), която е „отговорна за произволни задържания, лошо отношение и изтезания на политически опоненти и техни близки“, според доклад на Организацията на обединените нации.

Този доклад установява, че DGCIM „рутинно е прибягвала“ до практики на изтезание, „включително токови удари, задушаване с пластмасови торби, мъчение с вода, бой, сексуално насилие, лишаване от вода и храна, принудителни мъчителни пози и излагане на екстремни температури“, за да „извлече информация и признания, да сплаши и да накаже задържаните“.