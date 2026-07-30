България

Нов протест в Ямболско срещу разполагането на американски самолети в „Безмер“

Жители на селото и община Ямбол отново излизат на улицата, след като парламентът разреши временното разполагане на до осем американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 07:36
СОС отхвърли инвестиция от 9,6 млн. евро за домакинство на състезания по скейтборд в София

СОС отхвърли инвестиция от 9,6 млн. евро за домакинство на състезания по скейтборд в София
Остри политически сблъсъци в парламента заради съдбата на Комисията по досиетата

Остри политически сблъсъци в парламента заради съдбата на Комисията по досиетата
Костадинов: Законопроектът за българския език не предвижда имената на министерствата да се изписват на латиница

Костадинов: Законопроектът за българския език не предвижда имената на министерствата да се изписват на латиница
Протест пред Столичната община заради спорна замяна на имоти в „Драгалевци“ и „Княжево“

Протест пред Столичната община заради спорна замяна на имоти в „Драгалевци“ и „Княжево“
Вдигнаха МиГ-29 заради бомбените заплахи срещу трите пътнически самолета към България

Вдигнаха МиГ-29 заради бомбените заплахи срещу трите пътнически самолета към България
Финансовото министерство представя Бюджет 2027 в УНСС

Финансовото министерство представя Бюджет 2027 в УНСС
Удариха контрабанден канал във Варна: Арестуваха четирима митничари и двама техни шефове

Удариха контрабанден канал във Варна: Арестуваха четирима митничари и двама техни шефове
Председателят на СОС: „Топлофикация София“ е пред фалит заради години лошо управление и регулаторен натиск

Председателят на СОС: „Топлофикация София“ е пред фалит заради години лошо управление и регулаторен натиск

Ж ителите на село Безмер и община Ямбол отново се организират за мирен граждански протест срещу разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“.

Протестът ще започне в 18:00 часа пред сградата на Областната администрация в Ямбол, след което е предвидено шествие до сградата на общината, предаде NOVA.

Недоволството е насочено срещу решението на българските власти да разрешат временното пребиваване на американска военна авиация в авиобазата. Местните жители настояват за повече информация и изразяват притеснения за сигурността на района и за ролята на базата на фона на военната ескалация в Близкия изток.

  • Какво реши парламентът

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването в България на до осем американски самолета-цистерни тип KC-135, техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

Според приетото решение американските сили ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Самолетите и военнослужещите трябва да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков подчерта, че става дума за временно пребиваване, а не за постоянно базиране на американски военни самолети.

Решението е свързано с получена от България нота от САЩ с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни на „Безмер“. По данни на Министерския съвет искането се основава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., в рамките на което авиобазата е съоръжение за съвместно използване.

  • Протестите започнаха още преди решението

Това не е първото публично излизане на жители от района срещу американските самолети. В края на миналата седмица в близост до авиобаза „Безмер“ се проведе протест, организиран от жители на селото и съседни населени места.

В демонстрацията се включиха и двамата заместник-кметове на община „Тунджа“, на чиято територия се намира авиобазата. На място имаше и полицейско присъствие.

Жителите на района междувременно започнаха и подписка срещу разполагането на американските военнослужещи и самолети. Според публикации в национални медии в нея са се включили стотици хора от Безмер и околните села.

Основните опасения на протестиращите са свързани с това, че България може да бъде въвлечена по-активно в конфликта в Близкия изток. Повод за тревога за част от местните жители е и фактът, че според решението на парламента самолетите ще подпомагат операции на САЩ в региона.

  • Какво твърдят властите

Българските власти подчертават, че разполагането е временно и е свързано с ангажиментите на страната като член на НАТО. От областната администрация в Ямбол посочват, че решението е взето от компетентните органи на централната изпълнителна и законодателната власт.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел среща с областния управител, кметовете на петте общини в област Ямбол и кметове на населени места, на която е представена актуална информация за временното пребиваване на американските самолети-цистерни KC-135 и военнослужещите.

На този фон местните жители продължават да настояват за повече яснота и за гаранции, че сигурността на населението няма да бъде поставяна под риск.

Новият протест ще започне в 18:00 часа пред Областната администрация в Ямбол, а след това участниците ще се отправят на шествие към сградата на общината.

Темата за американските самолети-цистерни в „Безмер“ продължава да предизвиква силни реакции както на местно, така и на национално ниво, на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и нарастващите опасения от разширяване на конфликта.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Катастрофа с трамвай в центъра на София: Двама души са в болница

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Ръсел Бранд бе признат за виновен в изнасилване, изпратиха го директно в ареста

Брутални изтезания край Перник: Двама убили работник с маркуч и го вързали със синджир в обора

Брутални изтезания край Перник: Двама убили работник с маркуч и го вързали със синджир в обора

Защо Пийт Хегсет току-що стана още по-ценен за Доналд Тръмп

Защо Пийт Хегсет току-що стана още по-ценен за Доналд Тръмп

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
ДВГ остава и след 2035 г., при това в доста голям мащаб

ДВГ остава и след 2035 г., при това в доста голям мащаб

carmarket.bg
Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България
Ексклузивно

Черно море и Ормузкият проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Преди 2 дни
България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна
Ексклузивно

България във воден капан: Червен код в 5 области, опасни порои в цялата страна

Преди 2 дни
Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари
Ексклузивно

Край на примирието: Русия и Украйна си размениха масирани удари

Преди 2 дни
<p>Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни</p>
Ексклузивно

Тръмп: Това са най-важните избори в живота ни

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

България Преди 1 минута

От кореспонденцията между финансовото министерство и Брюксел става ясно, че въпреки усилията за свиване на разходите, те се отклоняват от евроизискванията

Отломки от разбилия се частен самолет Learjet пробиха покрива на жена в САЩ и паднаха вътре

Отломки от разбилия се частен самолет Learjet пробиха покрива на жена в САЩ и паднаха вътре

Свят Преди 2 минути

Самолетът, убил 9 души при страшна катастрофа край Палм Спрингс, се е разпалвал във въздуха, преди да се разбие с бясна скорост

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

ЕК преведе още 4,36 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 12 минути

От преведената днес сума 3,7 милиарда евро са за макрофинансова помощ за държавата, а 658 милиона евро са предназначени за закупуване на военно оборудване, съобщиха от Брюксел

<p>Украйна въоръжи наземен робот с огнехвъргачка - нова заплаха за руската пехота</p>

Украйна добави още една функция към наземните си роботи - руската пехота няма да е доволна

Свят Преди 16 минути

Машината е тествана от бойци на украинското военно разузнаване, но засега не са разкрити техническите ѝ характеристики и предназначението ѝ

Любомир Дацов

10% по-скъп петрол вдига цените у нас с до 0,9%: Кои отрасли поемат най-тежкия удар

Парите ни Преди 19 минути

Анализът на Любомир Дацов от Фискалния съвет показва, че при 30% поскъпване на петрола потребителските цени могат да се повишат с до 2,7%, а най-уязвим е износът

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Кой поръчва в 23:00? Защо ресторантите вече не чакат работното време на доставчиците

Любопитно Преди 27 минути

Какво разкриват данните за навиците на ресторантьорския бизнес ?

.

Световен рекорд: Съдия вдигна 53 червени картона в един мач в Бразилия

Любопитно Преди 31 минути

Мач от младежкото първенство завърши с исторически хаос, 43 изгонени футболисти и прекратяване на срещата заради заплахи и вандализъм

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Висша мода, звезден блясък и дизайнерски бижута: Три луксозни български бранда идват на BEGE EXPO 2026

Любопитно Преди 32 минути

FashionTV и три български дизайнерски бранда ще добавят стил и елегантност към най-голямото изложение на игралната индустрия на Балканите

DARA

DARA ще бъде специален гост на „Евровизия Азия 2026“ в Банкок

Любопитно Преди 34 минути

Победителката в „Евровизия 2026“ DARA ще участва като специален гост на финала на първото азиатско издание на музикалния конкурс в Банкок на 14 ноември, където ще представи новото си парче Bad Idea пред фенове от 11 държави

<p>Руски хакери атакуваха хиляди смартфони и български военен сайт&nbsp;</p>

Мащабна руска кибератака срещу Android и iOS засегна и български военен сайт

България Преди 45 минути

Руската хакерска група APT29 е използвала компрометирани уебсайтове и зловреден код за кражба на чувствителни данни от необновени мобилни устройства

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

Удар на Европейската прокуратура: Разбиха мрежа за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро

България Преди 51 минути

Мащабната операция обхвана 5 държави от ЕС, над 900 правоохранители, 13 арестувани и конфискувани имоти, автомобили и скъпи вещи

Starlink

Русия обединява усилия с Беларус за създаването на конкурент на Starlink. Какво означава това за балтийските държави?

Свят Преди 1 час

Проектът на „Бюро 1440“ цели да изгради независима руска система за сателитен интернет, която вече се използва при някои дронове в Украйна

Войната за ананаса: Уволниха италиански шеф, отказал да сложи плод върху пица

Войната за ананаса: Уволниха италиански шеф, отказал да сложи плод върху пица

Любопитно Преди 1 час

В момента готвачът е нает в друг италиански ресторант. Ананасът не фигурира в неговото меню

Ивет Лалова-Колио излиза на Арената в „Игри на волята“

Ивет Лалова-Колио излиза на Арената в „Игри на волята“

Любопитно Преди 1 час

Кой ще е първият номиниран воин във Войната на племената тази седмица?

Великобритания и ЕС на финалната права за „рестарт“ на отношенията след Брекзит

Великобритания и ЕС на финалната права за „рестарт“ на отношенията след Брекзит

Свят Преди 1 час

Великобритания и Европейският съюз са близо до финализиране на ключово споразумение за „рестартиране“ на отношенията си, като се очаква британският премиер Анди Бърнам да посети Брюксел този месец, за да финализира сделката

„Избирам България“ с нов прием: Стимули за млади хора с български произход, които учат у нас

„Избирам България“ с нов прием: Стимули за млади хора с български произход, които учат у нас

Парите ни Преди 1 час

Новата мярка е за студенти от бесарабските българи и от Западните покрайнини

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

7 полезни съвета за разходка с кучето в дъждовно време

dogsandcats.bg
1

Обновиха пътеката в Драгоманското блато

sinoptik.bg
1

Бели врабчета летят из Воденската гора в Лудогорието

sinoptik.bg

Мая и Кнопа: две загубени съдби и един важен урок за всички нас

Edna.bg

Ивет Лалова-Колио излиза на Арената в „Игри на волята”

Edna.bg

Мащабна руска кибератака срещу смартфони с Android и iOS засегна и България

Nova.bg

ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027

Nova.bg