Нов протест в Ямболско срещу разполагането на американски самолети в „Безмер“

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Ж ителите на село Безмер и община Ямбол отново се организират за мирен граждански протест срещу разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“.

Протестът ще започне в 18:00 часа пред сградата на Областната администрация в Ямбол, след което е предвидено шествие до сградата на общината, предаде NOVA.

Недоволството е насочено срещу решението на българските власти да разрешат временното пребиваване на американска военна авиация в авиобазата. Местните жители настояват за повече информация и изразяват притеснения за сигурността на района и за ролята на базата на фона на военната ескалация в Близкия изток.

Какво реши парламентът

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването в България на до осем американски самолета-цистерни тип KC-135, техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване.

Според приетото решение американските сили ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Самолетите и военнослужещите трябва да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков подчерта, че става дума за временно пребиваване, а не за постоянно базиране на американски военни самолети.

Решението е свързано с получена от България нота от САЩ с искане за разполагане на до осем самолета-цистерни на „Безмер“. По данни на Министерския съвет искането се основава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната от 2006 г., в рамките на което авиобазата е съоръжение за съвместно използване.

Протестите започнаха още преди решението

Това не е първото публично излизане на жители от района срещу американските самолети. В края на миналата седмица в близост до авиобаза „Безмер“ се проведе протест, организиран от жители на селото и съседни населени места.

В демонстрацията се включиха и двамата заместник-кметове на община „Тунджа“, на чиято територия се намира авиобазата. На място имаше и полицейско присъствие.

Жителите на района междувременно започнаха и подписка срещу разполагането на американските военнослужещи и самолети. Според публикации в национални медии в нея са се включили стотици хора от Безмер и околните села.

Основните опасения на протестиращите са свързани с това, че България може да бъде въвлечена по-активно в конфликта в Близкия изток. Повод за тревога за част от местните жители е и фактът, че според решението на парламента самолетите ще подпомагат операции на САЩ в региона.

Какво твърдят властите

Българските власти подчертават, че разполагането е временно и е свързано с ангажиментите на страната като член на НАТО. От областната администрация в Ямбол посочват, че решението е взето от компетентните органи на централната изпълнителна и законодателната власт.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел среща с областния управител, кметовете на петте общини в област Ямбол и кметове на населени места, на която е представена актуална информация за временното пребиваване на американските самолети-цистерни KC-135 и военнослужещите.

На този фон местните жители продължават да настояват за повече яснота и за гаранции, че сигурността на населението няма да бъде поставяна под риск.

Новият протест ще започне в 18:00 часа пред Областната администрация в Ямбол, а след това участниците ще се отправят на шествие към сградата на общината.

Темата за американските самолети-цистерни в „Безмер“ продължава да предизвиква силни реакции както на местно, така и на национално ниво, на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и нарастващите опасения от разширяване на конфликта.