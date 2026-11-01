България

Киселова: За първи път в историята България избра жена за президент

Тя очерта и няколко приоритета за следващите години

Николай Киров Николай Киров

1 ноември 2026, 21:36
Киселова: За първи път в историята България избра жена за президент
Източник: БТА

Б ългария за първи път в историята си избра жена за държавен глава. Това заяви във Фейсбук бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова, която определи резултата от балотажа на президентските избори, спечелен днес убедително от Илияна Йотова, за исторически и посочи, че той показва жизнеността и перспективите пред левицата в България.

Тя очерта и няколко приоритета за следващите години. Сред тях са изработването на дългосрочна визия за развитието на страната до 2030, 2040 и 2050 г., както и формулирането на нова национална кауза, която да обедини обществото.

Йотова: Ние държим златна карта

Киселова призова също да бъде преодоляно традиционното разделение между комунисти и антикомунисти и да се приемат промени в Закона за политическите партии, свързани с финансирането им.

Тя посочи още, че не бива да се прибързва с промени в Конституцията. Според нея Централната избирателна комисия трябва да направи анализ на проведените избори.

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Сред отбелязаните от нея предстоящи важни събития е 20-ата годишнина от членството на България в Европейския съюз през 2027 г.

Редактор: Николай Киров
Наталия Киселова жена държавен глава левица
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