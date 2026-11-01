България

От радиото и БТА до „Дондуков“ 2: Кой е бъдещият вицепрезидент Кирил Вълчев

Дългогодишен радиоводещ, юрист и генерален директор на БТА застава до Илияна Йотова начело на държавата. Първите данни от вота на 1 ноември очертават новия вицепрезидент на България - вижте биографичния профил на емблематичния журналист и общественик Кирил Вълчев.

1 ноември 2026, 21:09
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Д ългогодишен емблематичен глас от радиоефира, адвокат по медийно право и главен архитект на съвременната визия на БТА. Първите данни от вота очертават Кирил Вълчев като новия вицепрезидент на България - вижте кой е той и какъв е професионалният му път.

Образование и специализации

Кирил Вълчев е роден на 24 май 1973 г. в София. Завършва с отличие Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Константин-Кирил Философ“, след което придобива магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Специализира радиомениджмънт в „Дойче Веле“ в Кьолн, стипендиант е на Програмата за европейски лидери на „Джърман Маршал Фонд“ в САЩ и преминава професионален стаж в българската секция на BBC в Лондон.

Новинарският глас на „Дарик радио“

Журналистическата кариера на Кирил Вълчев започва в БТА още през 1993 г. в редакция „Информация за чужбина“. Скоро след това се присъединява към екипа на създаващото се тогава „Дарик радио“, където работи в продължение на почти три десетилетия.

„Седмицата“ и „Годината“: Вълчев става автор и водещ на съботния публицистичен блок „Седмицата“ - едно от най-влиятелните аналитични политически предавания в българския ефир. Негово дело е и традиционният годишен проект „Годината“.

Специален кореспондент: Отразява редица ключови исторически събития за България, включително приемането на страната ни в НАТО и подписването на Договора за присъединяване към ЕС.

Юридическа кариера и начело на БТА

Паралелно с медийната си работа Кирил Вълчев изгражда солидна правна кариера.

Работи като адвокат в Софийската адвокатска колегия, управляващ съдружник в адвокатско дружество и експерт, специализирал в областта на медийното и авторското право, интелектуалната собственост и търговското право.

Той е един от ключовите правни консултанти при изработването на Закона за БТА през 2011 г.

На 27 януари 2021 г. Народното събрание го избира за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). Под негово ръководство агенцията претърпява мащабна модернизация, отваряне на достъпа до архивите и разкриване на национални и международни пресклубове.

Интересни факти

Известен е и със страстта си към пътешествията - посетил е над 180 държави, член е на Българския антарктически институт и е участник в национални експедиции до Ледения континент. Владее английски и руски език, както и класическите езици латински, старогръцки и старобългарски.

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