Градът на двама кандидати: От Гоце Делчев до надпреварата за „Дондуков“ 2

Д ъждът и лошото време не спряха избирателите в Гоце Делчев да отидат до урните на втория тур на президентските избори. Градът има особено място в надпреварата за „Дондуков“ 2 – тук са родени и двамата кандидати от едната президентска двойка – Андрей Гюров и Георги Кандев.

Докато местните жители упражняваха правото си на глас, репортерът на NOVA Иван Кънчев потърси спомените за детството и ученическите години на Гюров. Срещна се с една от първите му учителки, която го помни като любознателно, трудолюбиво момче с изключителен интерес към математиката.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия изборният ден в Гоце Делчев премина с интерес от страна на местните жители. Пред секциите пристигаха хора, решени да упражнят правото си на глас независимо от дъжда. „За мое огромно приятно учудване, въпреки лошото време навън, хората идват и гласуват, което им прави чест“, коментира Иван Панчалиев, който е председател на секционна избирателна комисия.

На първия тур в Гоце Делчев кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев получи по-голяма подкрепа от своя опонент. За част от избирателите фактът, че и двамата кандидати са родени в града, има значение, но не е единственият фактор при вземането на решение. „Гласувах на първия тур. Сега пак“, разказа местният жител Валери. Попитан дали произходът на кандидатите влияе върху избора му, той отговори: „Донякъде да, донякъде не“.

Макар да е роден в Гоце Делчев, Андрей Гюров получава образованието си в Благоевград. Именно там, във Второ основно училище, започва историята на познанството му с Катя Михова – една от първите му учителки.

Двамата се срещат през 1987 г. Десетилетия по-късно тя все още пази ярки спомени за своя ученик. „Всеки един учител би се гордял да има такъв ученик като Андрей. Той се открояваше с желанието за знания, беше много талантлив, трудолюбив“, разказва Михова.

По думите ѝ още като дете Гюров се отличавал със своята любознателност и стремеж да се справя с поставените задачи. Учителката си спомня, че той не бил сред учениците, които често създават проблеми в класната стая.

„Беше с положителен заряд, който увличаше всички след себе си. И е странно, че нямаше бели, или аз не си спомням. А може и да са минали много години и аз да нямам спомен за това“, споделя тя с усмивка.

Един от предметите, по които Андрей Гюров се отличавал най-силно, била математиката. Катя Михова разказва, че още в началните класове забелязала логическото му мислене и способността да намира решения на трудни задачи. „Имаше огромно желание пръв да реши задачата, колкото и сложна да е. Умееше да се бори и казваше, че няма непостижими неща“, спомня си преподавателката.

След завършването на основното си образование Гюров продължава обучението си в Езиковата гимназия в Благоевград. По-късно избира академичния път, а годините го отвеждат и до преподавателската катедра.

Михова споделя, че през времето е получавала положителни отзиви за работата му като университетски преподавател, включително от свои бивши ученици. „Радвам се, защото негови студенти, някои от които са бивши мои ученици, споделят с мен. Казват: „Госпожо, този преподавател е уникален“, разказва тя.

По думите ѝ постиженията на Гюров са повод за гордост не само за неговите учители, но и за близките му. Историята на Катя Михова със семейство Гюрови не приключва с ученическите години на Андрей. Години по-късно тя става преподавател и на по-малкия му син Владимир. Така учителката има възможност да опознае семейството и отвъд спомените от класната стая. „Има прекрасни синове, благословени с такива родители, които са ги отгледали с много любов и със загриженост за бъдещето им“, споделя Михова.

Тя описва семейството като сплотено и отдадено на общите си ценности. „Всеки път, когато съм ги виждала, те са били четиримата заедно. Те гледат в една посока. За тях важи една прекрасна българска дума – заедно“, казва преподавателката.