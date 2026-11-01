Демерджиев: Имаше много странни активности в последната седмица

"Българските граждани искаха справедливост, те ще получат тази справедливост", заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев.

Той посочи, че в рамките на днешния ден не са установени сериозни нарушения.

"Показахме, че В България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който те се организират и провеждат в цивилизованите европейски държави. Много добра организация, която показа, че вместо опашките и практиките, на които ставахме свидетели и се показваха по телевизионните екрани, изборите могат да изглеждат по различен начин. На второ място, но не по важност, искам да изразя благодарност към хилядите полицейски служители и към техните ръководители, които не позволиха вот да бъде опорочен, въпреки че през последната седмица имаше много сигнали и индикации, че ще се правят опити да се постигне определен резултат чрез купен вот. Изключително добрата професионална превантивна работа показа, че ние можем да възпрепятстваме това явление. Справихме се", отчете Демерджиев.

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"Направиха така, че вотът да бъде такъв, какъвто е даден от българските граждани по начина, по който те са изявили волята си. Имаше много странни активности в последната седмица, най-вече от страна на кметове, срещу голяма част от които са образувани досъдебни производства. Тази странна активност, аз я отдавам на някакво желание да се възпрепятстват тези производства или да се промени тези техния ход. Бих искал много ясно да заявя, че българските граждани искаха справедливост. Те ще получат тази справедливост. Ние работим точно затова и няма как с гласа си те да подкрепят хора, които искат да избегнат наказателно преследване по един подобен начин чрез изкривяване на резултата от избори. Нямаше сериозни произшествия", каза Демерджиев.

"Попречихме там, където имаше данни, имаше организация да се извършат обичайните практики, на които ставахме свидетели през последните избори. Хората, замесени в тези практики, са добре познати на полицията и ние направихме всичко възможно, за да им попречим да се активират и отново по познатия начин да приложат познатите схеми и да изкривят резултата. Така че смело можем да заявим, че този резултат, който сега се фиксира в изборните книжа, не е повлиян. в никаква степен от тези порочни практики и то при положение, че за съжаление в последната седмица имаше много сериозна активизация и много сериозни данни, че такива опити ще бъдат направени. Радвам се, че успяхме да ги предотвратим", поясни вътрешният министър.

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"И тази вечер над 10 000 служители охраняваха всички изборни секции, както и множество екипи, които подсигуряваха неизкривяването на вота в рисковите секции, които бяхме набелязали предварително. Както каза министърът, наистина считам, че не допуснахме по никакъв начин нарушаване изборните права на гражданите и се справихме с всяко едно предизвикателство в всички над 500 сигнала, които получихме в тази кампания. Фактът, че при множеството проверки на адреси и на сигнали, които получихме, не намерихме големи суми пари, ясно говори за факта, че на тази кампания нямаше масово купуване на гласове или такова, ако е понечило да се случи, сме го предотвратили изначално", заяви от своя страна главеният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов.

"Не си правя илюзията по никакъв начин, че предстоящите избори за кметове ще бъдат лесни, ще бъдат подобни на тези и затова се залавяме за работа. Оттук нататък изборите приключиха, но ние трябва да гарантираме спокойствието на гражданите от конвенционална, от битова престъпност, от организирана престъпност и ви уверявам, че в следващите дни, както виждате и както към настоящия момент показваме с нашите действия, ще видите една свободна полиция, която ще показва високи резултати", допълни Николов.

По думите на Демерджиев десет души са задържани във връзка с проверки и образувани досъдебни производства, като не е изключено броят им да нарасне. Той посочи, че между двата тура е имало съществена промяна в ситуацията - докато на първия тур не са били наблюдавани подобни прояви, през седмицата преди балотажа рязко са се увеличили сигналите за подготовка на купуване на гласове.

Той посочи, че сред по-активните кметове били тези на Белица и Кърджали, но отказа да назове останалите поименно. За Кърджали вътрешният министър заяви, че първоначалните указания били да не се гласува, а впоследствие имало опит за мобилизиране на избиратели, който според него не е успял.

В хода на разследванията са установени и случаи на избиратели, които са записвали върху дланите си номера на кандидатската двойка, за която е трябвало да гласуват, отчете главният секретар, но отказа да посочи къде е установена тази практика, тъй като по случая вече се води досъдебно производство.

Той съобщи още, че в материалите по образуваните досъдебни производства са открити данни за предлагане на между 40 и 60 евро за един глас.