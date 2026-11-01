Андрей Гюров: Приемаме резултатите такива, каквито са

К андидатът за президент Андрей Гюров коментира за първи път резултатите от балотажа на изборите, който той загуби от опонента си - Илияна Йотова. "Днес трябва да започна с огромна благодарност, към всички български граждани, които днес излязоха и използваха най-ценното си право на глас.

Благодаря на семейството си, които бяха зад мен през цялото време, на г-н Кандев, че се включи в тази битка. Благодаря и на политическите партии, които ни подкрепиха за това, че застанаха зад една кампания, която търсеше да намери достъп до всички български граждани", бяха първите думи на Гюров..

"Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме, колкото и да са изненадващи разликите между exit poll-овете и паралелното преброяване. В крайна сметка това са резултатите. Разбирам, че за всички, които ни подкрепиха това е разочарование, но аз вярвам, че не е било напразно, че най-доброто предстои", добави Андрей Гюров.

Той добави: "Предстоят тежки времена и е важно да се каже, че в края на тази кампания, че ние като общество трябва да търсим обединение. С оглед това, което предстои пред нас е много важно да търсим едно обединение около общите цели. Има неща, които ни обединяват много повече, отколкото ни разделят. Трябва да търсим обединение около общите цели.

Можем да вървим в тази посока, като ние сме готови да покажем, че кампанията свършва, но отговорността не свършва. Трябва да търсим отговорност от властта, защото тя трябва да работи за всички български граждани, а не за себе си".

Той отбеляза, че не е очаквал такава разлика и тепърва предстои да се направи анализ. "Целите, които си поставихме в началото на кампанията да разширим подкрепата, ние го виждаме", категоричен е Гюров.

На въпрос на NOVA дали счита като провал голямата разлика между него и Йотова, Гюров каза, че не е очаквал тези резултати. „Тепърва предстои да видим данните и да направим своите анализи. Мисля, че целите, които си поставихме в началото на кампания, а именно да разширим подкрепата си – това отчитаме като позитивен резултат и продължаваме да гледаме напред”, изтъкна той.

„Не сме мислели какво ще стане след днешния ден. Предстои време за анализ”, добави Гюров.

На въпрос дали ще продължи политическия си път с оглед на предстоящите местни избори, той каза: „Тук не става въпрос за обединение на политическа основа, а за ценности”. Той каза, че ще се бори за силна и достойна България. „Имахме една цел – да представим една алтернатива за България и резултатът на първия тур показа, че сме се справили добре”, смята Гюров.

Андрей Гюров заяви, че не е говорил с нито един политически лидер за подкрепа, а за общи цели.

Последните данни от паралелното преброяване на президентския балотаж, проведено от социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ по поръчка на NOVA, показват преднина от близо 20 процентни пункта за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. При 100% изпълнение на извадката „Тренд“ отчита 58,1% подкрепа за Йотова и Вълчев срещу 38,9% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Според окончателните данни от паралелното преброяване на „Мяра“ резултатите са съответно 58,2% срещу 38,6%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3% от избирателите според „Тренд“ и 3,2% според „Мяра“.