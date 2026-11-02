Любопитно

Защо инфарктът при жените често остава незабелязан

Симптомите, по които се разпознават някои остри заболявания, често са съвсем различни при жените и мъжете

2 ноември 2026, 07:30
Защо инфарктът при жените често остава незабелязан
Източник: iStock

С имптомите, по които се разпознават някои остри заболявания, често са съвсем различни при жените и мъжете. В някои случаи тези специфични различия са значителни - например при инфаркта. Какво трябва да знаем, пише Deutsche Welle.

Симоне фон Полхайм получила инфаркт на миокарда, но никой не го разпознал правилно. Случило се по време на почивката ѝ в Италия, която едва не е завършила фатално. „Мислех, че ще умра. Внезапно ми причерня пред очите, зави ми се свят и изпитах болки в гърба, каквито не бях изпитвала досега“, спомня си тя.

Жената потърсила помощ в болница, но там симптомите ѝ не били разпознати като проблем със сърцето. „Дори кръвното налягане не ми измериха, не направиха нищо. Оставиха ме да лежа в коридора“, разказва тя пред АРД.

"Тогава можех да умра"

Медицинският екип в болницата решил, че става дума за мускулна болка след спорт. „Не можех дори да стана. Това ми се стори странно. Тогава попитах дали можем да направим ЕКГ. Но те казаха, че няма нужда.“

След като Фон Полхайм се върнала в Германия, ѝ била поставена правилната диагноза - инфаркт на миокарда – и сега е с няколко стента. Едно нещо ѝ тежи особено и до днес: „Мисълта, че тогава можех да умра. Тази мисъл ме преследваше много дълго време", казва тя пред АРД.

Симптомите при жените често са различни

Михаел Бекер ежедневно се сблъсква със случаи като този. Той е главен лекар в кардиологичния център на клиниката „Рейн-Маас“, близо до Аахен.  Преди осем години там бе създаден първият в Германия специализиран център за женска кардиология.

Д-р Бекер потвърждава, че жените с инфаркт често проявяват различни симптоми от мъжете: вместо класическите болки в гърдите, при много пациентки се появяват гадене, болки в горната част на корема, на гърба или челюстта, задух и усещане за силна умора. Тези разлики често водят до закъсняло разпознаване на инфаркта, казва лекарят, цитиран от АРД.

"Нужна е промяна в мисленето"

Както пациентите, така и медиците все още често подценяват тези предупредителни сигнали, посочва д-р Бекер. Той е оперирал 52-годишната Кристин Хесе, която преди това години наред е била препращана от един лекар на друг, а болките ѝ не спирали.

„Кардиолозите непрекъснато ми повтаряха, при това все по-настойчиво, че просто съм нервна и изложена на стрес“, разказва тя. Симптомите не отшумявали, а състоянието ѝ се влошавало. „Ако бях изчакала още шест месеца, щях да получа инфаркт", допълва Хесе.

Според кардиолога Михаел Бекер жените трябва да приемат подобни симптоми сериозно и да търсят медицинска помощ своевременно. Същевременно здравната система се нуждае от по-добра осведоменост относно разликите, свързани с пола. „Нужна е промяна в общественото мислене. Нещата трябва да се променят и в медицинското образование. Младите лекари трябва още в началото на обучението си да научават, че жените се нуждаят от различно лечение в сравнение с мъжете“, казва лекарят.

Алианс за женско здраве

Да разработи ключови принципи на национална стратегия за женското здраве, като отчита специфичните за пола разлики в сферата на научните изследвания, превенцията и грижите - е целта, която си поставя новоучреденият в Берлин Алианс за женско здраве.

Алиансът набелязва конкретни сфери за действие: трайно включване на женското здраве в политическия дневен ред, засилване на научните изследвания, отчитащи спецификите на пола, и преодоляване на съществуващите пропуски в здравните грижи през всички етапи от живота. Освен това инициативата цели да насърчи здравната грамотност, посочва АРД.

Германия все още е в начален етап на това развитие

На първо място са необходими повече медицински познания за различното проявление на болестите при различните полове. Това се отнася не само за сърдечносъдовите заболявания, но и за редица други медицински състояния и методи на лечение, казва Михаел Бекер: „Всеки орган е различен при мъжете и жените. Трябва да предприемаме индивидуална диагностика и лечение, съобразена с женския пол“.

Междувременно в цялата страна се създават нови изследователски мрежи, образователни програми и специализирани центрове за женско здрави. Въпреки това, в сравнителен план, Германия все още е едва в началото на този процес, казват експертите.

За Симоне фон Полхайм този дебат идва със закъснение - тя вече е преживяла инфаркта. Сега спортува и обича да разхожда кучето си. Но не е забравила случилото се: „За щастие, при мен нещата завършиха добре. В приятелския ми кръг имаме жена, която почина. Лекуваха я за камъни в жлъчката, а всъщност е имала инфаркт на задната стена на сърцето“.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
женско здраве инфаркт при жените симптоми на инфаркт разлики между половете кардиология неправилна диагноза сърдечносъдови заболявания джендър медицина здравна система медицинско образование
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

ЦИК при обработени 99.95% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

ЦИК при обработени 99.95% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

Черно море и Ормузкия проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Черно море и Ормузкия проток под обстрел: Как войните заплашват търговията и България

Хакнаха приложението за въздушни тревоги в Украйна, изпрати фалшиви сигнали за ядрена опасност

Хакнаха приложението за въздушни тревоги в Украйна, изпрати фалшиви сигнали за ядрена опасност

Рекордно бързо приключи обработката на изборните протоколи в София

Рекордно бързо приключи обработката на изборните протоколи в София

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Роботакситата с нов проблем: окупират публичните зарядни и вбесяват останалите водачи

Роботакситата с нов проблем: окупират публичните зарядни и вбесяват останалите водачи

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 2 дни
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 2 дни
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 2 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Важно за пътуващите с влак: Сериозни промени в движението от Централната гара в София

Важно за пътуващите с влак: Сериозни промени в движението от Централната гара в София

България Преди 22 минути

Заради мащабен ремонт на железопътния възел се променят разписанията и маршрутите на композициите. Част от влаковете ще бъдат пренасочени към други гари в столицата, а ограниченията ще останат в сила до 18 март 2027 г.

МВР: Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани

МВР: Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани

България Преди 59 минути

Според главния секретар на вътрешното министерство изборите са преминали без масова търговия с вот и без установяване на нови схеми. Цената на един глас е варирала между 40 и 60 евро

Оранжев код в 7 области: НИМХ предупреждава за проливни дъждове и риск от наводнения

Оранжев код в 7 области: НИМХ предупреждава за проливни дъждове и риск от наводнения

България Преди 1 час

Във вторник валежите отново ще се активизират, а в сряда ще продължат в Източна България. По Черноморието северният вятър ще се усили до бурен

Частен самолет се разби във Флорида, има жертви

Частен самолет се разби във Флорида, има жертви

Свят Преди 8 часа

От шерифската служба на окръг "Палм Бийч" съобщиха, че разследват авиационен инцидент

Андрей Гюров

Градът на двама кандидати: От Гоце Делчев до надпреварата за „Дондуков“ 2

България Преди 8 часа

От последния чин в Костинброд до президентското кресло: Историята на Илияна Йотова

От последния чин в Костинброд до президентското кресло: Историята на Илияна Йотова

България Преди 9 часа

В средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд времето сякаш е съхранило част от миналото на Илияна Йотова. Именно тук, на последния чин в средната редица, преди десетилетия е седяла бъдещата политическа фигура

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата

Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата

Свят Преди 9 часа

Урсула фон дер Лайен: За силна България в силна Европа

Кирил Петков: Избрахме "президента на мира"

Кирил Петков: Избрахме "президента на мира"

България Преди 9 часа

Кирил Петков: Сега очакваме бърз край на войната между Русия и Украйна

Андрей Гюров

Андрей Гюров: Приемаме резултатите такива, каквито са

България Преди 9 часа

"Предстоят тежки времена и е важно да се каже, че в края на тази кампания, че ние като общество трябва да търсим обединение", категоричен бе Гюров

Андрей Гюров и Георги Кандев

Първи коментар на Георги Кандев: С тези избори борбата не свършва, Бог да пази България

България Преди 10 часа

Първо изявление: Важното послание на Кирил Вълчев след резултатите от балотажа

Първо изявление: Важното послание на Кирил Вълчев след резултатите от балотажа

България Преди 10 часа

Киселова: За първи път в историята България избра жена за президент

Киселова: За първи път в историята България избра жена за президент

България Преди 10 часа

Тя очерта и няколко приоритета за следващите години

Румен Радев

Румен Радев: Йотова ще бъде достоен президент

България Преди 10 часа

Данните от паралелното преброяване от балотажа на президентските избори на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” показват сериозна преднина на двойката Илияна Йотова/Кирил Вълчев

Кирил Вълчев

От радиото и БТА до „Дондуков“ 2: Кой е бъдещият вицепрезидент Кирил Вълчев

България Преди 11 часа

Дългогодишен радиоводещ, юрист и генерален директор на БТА застава до Илияна Йотова начело на държавата. Първите данни от вота на 1 ноември очертават новия вицепрезидент на България - вижте биографичния профил на емблематичния журналист и общественик Кирил Вълчев.

България има нов тото милионер

България има нов тото милионер

България Преди 11 часа

Печалбата се нарежда на второ място сред най-големите джакпоти в историята

Илияна Йотова

Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до нов мандат като президент

България Преди 11 часа

Първите данни от изборните резултати сочат, че кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев е напът да спечели решителния втори тур на 1 ноември срещу Андрей Гюров и Георги Кандев. Коя е първата жена държавен глава у нас и какъв е пътят ѝ от екрана на БНТ и Брюксел до „Дондуков“ 2

Всичко от днес

От мрежата

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 2 - 8 ноември

Edna.bg

Дневен хороскоп за 2 ноември, понеделник

Edna.bg

При обработени 99.95% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите

Nova.bg

Рекордно бързо приключи предаването на изборните протоколи в София

Nova.bg