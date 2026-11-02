Защо инфарктът при жените често остава незабелязан

С имптомите, по които се разпознават някои остри заболявания, често са съвсем различни при жените и мъжете. В някои случаи тези специфични различия са значителни - например при инфаркта. Какво трябва да знаем, пише Deutsche Welle.

Симоне фон Полхайм получила инфаркт на миокарда, но никой не го разпознал правилно. Случило се по време на почивката ѝ в Италия, която едва не е завършила фатално. „Мислех, че ще умра. Внезапно ми причерня пред очите, зави ми се свят и изпитах болки в гърба, каквито не бях изпитвала досега“, спомня си тя.

Жената потърсила помощ в болница, но там симптомите ѝ не били разпознати като проблем със сърцето. „Дори кръвното налягане не ми измериха, не направиха нищо. Оставиха ме да лежа в коридора“, разказва тя пред АРД.

"Тогава можех да умра"

Медицинският екип в болницата решил, че става дума за мускулна болка след спорт. „Не можех дори да стана. Това ми се стори странно. Тогава попитах дали можем да направим ЕКГ. Но те казаха, че няма нужда.“

След като Фон Полхайм се върнала в Германия, ѝ била поставена правилната диагноза - инфаркт на миокарда – и сега е с няколко стента. Едно нещо ѝ тежи особено и до днес: „Мисълта, че тогава можех да умра. Тази мисъл ме преследваше много дълго време", казва тя пред АРД.

Симптомите при жените често са различни

Михаел Бекер ежедневно се сблъсква със случаи като този. Той е главен лекар в кардиологичния център на клиниката „Рейн-Маас“, близо до Аахен. Преди осем години там бе създаден първият в Германия специализиран център за женска кардиология.

Д-р Бекер потвърждава, че жените с инфаркт често проявяват различни симптоми от мъжете: вместо класическите болки в гърдите, при много пациентки се появяват гадене, болки в горната част на корема, на гърба или челюстта, задух и усещане за силна умора. Тези разлики често водят до закъсняло разпознаване на инфаркта, казва лекарят, цитиран от АРД.

"Нужна е промяна в мисленето"

Както пациентите, така и медиците все още често подценяват тези предупредителни сигнали, посочва д-р Бекер. Той е оперирал 52-годишната Кристин Хесе, която преди това години наред е била препращана от един лекар на друг, а болките ѝ не спирали.

„Кардиолозите непрекъснато ми повтаряха, при това все по-настойчиво, че просто съм нервна и изложена на стрес“, разказва тя. Симптомите не отшумявали, а състоянието ѝ се влошавало. „Ако бях изчакала още шест месеца, щях да получа инфаркт", допълва Хесе.

Според кардиолога Михаел Бекер жените трябва да приемат подобни симптоми сериозно и да търсят медицинска помощ своевременно. Същевременно здравната система се нуждае от по-добра осведоменост относно разликите, свързани с пола. „Нужна е промяна в общественото мислене. Нещата трябва да се променят и в медицинското образование. Младите лекари трябва още в началото на обучението си да научават, че жените се нуждаят от различно лечение в сравнение с мъжете“, казва лекарят.

Алианс за женско здраве

Да разработи ключови принципи на национална стратегия за женското здраве, като отчита специфичните за пола разлики в сферата на научните изследвания, превенцията и грижите - е целта, която си поставя новоучреденият в Берлин Алианс за женско здраве.

Алиансът набелязва конкретни сфери за действие: трайно включване на женското здраве в политическия дневен ред, засилване на научните изследвания, отчитащи спецификите на пола, и преодоляване на съществуващите пропуски в здравните грижи през всички етапи от живота. Освен това инициативата цели да насърчи здравната грамотност, посочва АРД.

Германия все още е в начален етап на това развитие

На първо място са необходими повече медицински познания за различното проявление на болестите при различните полове. Това се отнася не само за сърдечносъдовите заболявания, но и за редица други медицински състояния и методи на лечение, казва Михаел Бекер: „Всеки орган е различен при мъжете и жените. Трябва да предприемаме индивидуална диагностика и лечение, съобразена с женския пол“.

Междувременно в цялата страна се създават нови изследователски мрежи, образователни програми и специализирани центрове за женско здрави. Въпреки това, в сравнителен план, Германия все още е едва в началото на този процес, казват експертите.

За Симоне фон Полхайм този дебат идва със закъснение - тя вече е преживяла инфаркта. Сега спортува и обича да разхожда кучето си. Но не е забравила случилото се: „За щастие, при мен нещата завършиха добре. В приятелския ми кръг имаме жена, която почина. Лекуваха я за камъни в жлъчката, а всъщност е имала инфаркт на задната стена на сърцето“.