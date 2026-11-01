Първи коментар на Георги Кандев: С тези избори борбата не свършва, Бог да пази България

Г еорги Кандев направи своя първи коментар след резултатите от 100% от паралелното преброяване.

Честит ден на народните будители. Искам да благодаря и аз на стотиците хиляди граждани, които участваха в днешния избор. Искам да благодаря на всички, които ни подкрепиха, искам да благодаря на всички, които видяха надеждата в нас, каза той.

„Искам да ви кажа, че през този месец и половина, през който обикаляхме България, ние проведохме безброй срещи. Срещнахме хиляди хора, видяхме техните надежди. Видяхме техните желания, видяхме трудностите, в които живеят. Искам да им благодаря и искам да им кажа, че с тези избори борбата не свършва“, заяви Кандев.

„Също така искам да кажа, че поздравявам победителите на тези избори, но искам да призова и българският народ да бди, да бди дали всички обещания, които получиха ще бъдат изпълнени. Да бди върху закона, да бди върху спазването на това, което са им обещали. Искам да завърша със следното нещо - Бог да бди над България и да пази България“, заяви Кандев