Свят

Хакнаха приложението за въздушни тревоги в Украйна, изпрати фалшиви сигнали за ядрена опасност

Междувременно Русия съобщи за кибератака срещу приложението на своето Министерство на извънредните ситуации

Василена Василева Василена Василева

2 ноември 2026, 07:40
Хакнаха приложението за въздушни тревоги в Украйна, изпрати фалшиви сигнали за ядрена опасност

О фициалното приложение, което украинците използват за получаване на предупреждения за заплахи от руски въздушни удари, е било хакнато. Това съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили (ВВС), цитиран от "Франс прес" и "Ройтерс".

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Първоначално от ВВС заявиха, че приложението "Въздушна тревога" вероятно е станало жертва на враждебна намеса. По-късно говорителят им Юрий Игнат потвърди информацията за кибератаката.

Инцидентът е бил регистриран само няколко минути след края на хуманитарното примирие между Киев и Москва в района на окупирания от руските сили град Олешки, в южната част на Украйна.

"В момента разпространяваната (чрез това приложение) информация относно нивата на заплаха не съответства на реалността", предупреди Украинският център за борба с дезинформацията.

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Приложението се използва в цялата страна за получаване на предупреждения в реално време за въздушни заплахи. Сигналите се разпространяват по региони, окръзи и населени места. В някои случаи украинците разполагат само с няколко минути за реакция, например при атака с балистични ракети.

Центърът за стратегически комуникации, който обединява правителствени институции и организации на гражданското общество, обвини Русия за кибератаката.

За кратко приложението показвало, че Киевска област и други райони са под заплаха от ядрена опасност. По-късно тази аномалия изчезнала.

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"Няма радиационна заплаха! Запазете спокойствие и следете актуалната информация в нашия канал!", призоваха украинските ВВС в Telegram.

Междувременно руската държавна агенция ТАСС съобщи, че мобилното приложение на руското Министерство на извънредните ситуации също е станало обект на мащабна кибератака. Според ведомството на потребителите е била изпратена фалшива информация за предполагаема заплаха за населението.

По-късно беше съобщено, че приложението е възстановило нормалната си работа.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Асен Георгиев    
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