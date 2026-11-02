България

Оранжев код в 7 области: НИМХ предупреждава за проливни дъждове и риск от наводнения

Във вторник валежите отново ще се активизират, а в сряда ще продължат в Източна България. По Черноморието северният вятър ще се усили до бурен

2 ноември 2026, 06:30
Оранжев код в 7 области: НИМХ предупреждава за проливни дъждове и риск от наводнения
Източник: iStock Photos/Getty Images

В нимание, значителни валежи! Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт и оранжев код за опасно време за понеделник, 2 ноември. Очакват се значителни валежи в голяма част от страната.

В понеделник времето ще се задържи облачно, на много места с валежи, в Източна България значителни по количество. През деня валежите в Южна България временно ще спрат. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток.

Минималните температури ще бъдат между и 12°, по Черноморието малко по-високи, максималните между и 14°, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 17°-18°, в София около 9°-10°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 2 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 2 ноември 2026 г. Източник: БТА

Предупреждение за опасно време с оранжев код е обявено за областите: 

  • Добрич,
  • Варна,
  • Бургас,
  • Силистра,
  • Шумен,
  • Разград и
  • Търговище

При оранжев код за опасно време синоптиците предупреждават за потенциално опасни метеорологични явления и призовават гражданите да предприемат необходимите мерки за защита на себе си и своето имущество. Възможни са наводнения на жилищни и стопански имоти, както и на участъци от пътната и транспортната мрежа. Не са изключени прекъсвания на електрозахранването, комуникациите и водоснабдяването, както и необходимост от частична евакуация в засегнатите райони. Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни заради възможно намаляване на видимостта и опасност от аквапланинг. От НИМХ съветват хората да следят прогнозата за времето, да избягват рискови пътувания и да спазват указанията на компетентните органи.

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: 

  • Враца,
  • Плевен,
  • Велико Търново,
  • Русе,
  • Ловеч,
  • Габрово,
  • Пловдив,
  • Стара Загора,
  • Сливен,
  • Ямбол и
  • Хасково.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от локални, макар и малко на брой, наводнения в засегнатите райони. Специалистите предупреждават, че при интензивни валежи може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Очакват се и затруднения при шофиране поради намалена видимост, както и риск от аквапланинг на пътните настилки. Препоръчва се водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 2.11.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 2.11.2026 г. Източник: БТА

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около .

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По централното и северното крайбрежие ще има значителни количества. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 5 бала.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средното за месеца.

Във вторник валежите отново ще се активизират, на много места в страната ще са значителни по количество. Ще духа умерен, в източните райони до силен вятър от север-североизток. Температурите ще са почти без денонощен ход, от 7°-8° в Западна България до 15°-16° в югоизточните райони.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 3 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 3 ноември 2026 г. Източник: БТА

В сряда в Източна България валежите ще продължат, ще са временно интензивни и значителни по количество, а в Западна постепенно ще спрат. Северният вятър по Черноморието ще се усили още, ще е силен и бурен. Температурите ще се понижат слабо.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 4 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 4 ноември 2026 г. Източник: БТА
Източник: НИМХ    
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