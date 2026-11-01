Частен самолет се разби във Флорида, има жертви

Д евет души загинаха при катастрофа на частен самолет "Лиърджет" 60 във Флорида, в неделя следобед. Машината е пътувала към Бахамските острови, съобщи министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи.

Частен самолет се разби на Бахамите

Той определи случилото се като „ужасна трагедия“ и призова хората да се молят за семействата и близките на загиналите.

По данни на Федералната авиационна администрация самолетът е излетял от международното летище "Остин-Бергстром" в Тексас и е трябвало да кацне на летище "Норт Елеутера" на Бахамите.

Mалък самолет се разби на магистрала във Флорида, двама загинали (ВИДЕО)

Федералната авиационна администрация и Националният съвет за безопасност на транспорта разследват причините за инцидента.

Самолетът е паднал до път на няколко километра от имението на Доналд Тръмп "Мар-а-Лаго". След удара в земята е последвал мощен взрив, който е издълбал няколкометров кратер до пътното платно. Лентите за движение в двете посоки на пътя са затворени до второ нареждане.

От шерифската служба на окръг "Палм Бийч" съобщиха, че разследват авиационен инцидент.