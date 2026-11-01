България има нов тото милионер

Б ългария има своя нов тото милионер. Участник от Добрич спечели внушителния джакпот от 5 859 221 евро в играта Тото 2 – 6/49 на Спорт Тото на ДП „Български спортен тотализатор“.

Голямата печалба беше реализирана в тираж № 86 и се нарежда на второ място сред най-големите джакпоти в историята на играта.

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С този успех късметлията от Добрич става 155-ият тото милионер на България и петият за 2026 г. Той е участвал с обикновен залог с по шест числа във всяка от четирите области на фиша, на обща стойност само 3,60 евро. Печелившата комбинация е 11, 16, 20, 39, 40 и 45.

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За трети път джакпотът от играта Тото 2 – 6/49 намира своя притежател в Добрич. Първата голяма печалба в града е реализирана на 30 май 2021 г., а втората – на 6 октомври 2024 г. С новия успех градът затвърждава мястото си на един от късметлийските градове в България.