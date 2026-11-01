Кирил Петков: Избрахме "президента на мира"

"Явно новият президент се нарича Илияна Йотова. Сега очакваме бърз край на войната между Русия и Украйна, защото си избрахме "президента на мира" и тя за нула време, със силата на дипломацията, ще накара страните да прекратят военните действия".

Това написа във Фейсбук бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

Илияна Йотова: Искам да бъда българският президент на мира

"Нямам търпение да видя първите ѝ решителни ходове, защото тя има толкова опит през последните 30 години", продължи Петков.

"Очакваме и голямо благоденствие от правителството на Радев: бързо справяне с високите цени и бюджетния дефицит, огромен скок в доходите на хората и, разбира се, пълно справяне с олигархията. Цялата власт сега е в "Прогресивна България" и очакванията са огромни. Оттук нататък, с цялата власт, те оправдания нямат", добави Петков.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев в Стара Загора: Преговори за мир в Украйна със силния глас на България!

