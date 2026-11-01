Първо изявление: Важното послание на Кирил Вълчев след резултатите от балотажа

К ирил Вълчев направи първото си изявление след първите данни от изборните резултати на балотажа за президентските избори на 1 ноември.

„На свой ред искам и аз да благодаря на всички, които гласуваха за нас. Два пъти повече избиратели подкрепиха на втори тур България да има за първи път избран президент жена. Искам да благодаря специално на българите по света, които гласуваха. Те ще бъдат основната ми работа“, заяви Вълчев.

„Другата ми основна работа като вицепрезидент ще е да представяме по-добре страната си по целия свят. Аз ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа, където тя е вече 14 века и за демокрацията в нашата страна. Особено внимание ще обърнем на младите хора, ще ги поканим в президентството, за да чуем идеите им за бъдещето на България“, допълни Вълчев.

„Защото най-важното е да приобщим колкото се може повече хора към каузата за България. Казано е, че разделено царство опустява. Нещо, което ние видяхме през последните 40 години почти в България“, категоричен бе той.

„Трябва да направим така, че децата на България да останат в България, а тези които заминаха - да се завръщат“, каза Вълчев.