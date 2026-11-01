Берлин обвини социалисти и имигранти за погромите

Г ерманският министър на вътрешните работи Александер Добринт днес осъди вчерашните безредици, последвали младежките демонстрации в няколко големи града в страната, включително Берлин, Кьолн и Франкфурт, като обвини „смутители на реда“ за насилието, предаде ДПА.

„Склонни към насилие леви групи и смутители на реда от мигрантските общности снощи се възползваха от мирните демонстрации, които се проведоха през деня“, заяви Добринт пред „Билд“.

„Смутителите на реда и мародерите ще бъдат идентифицирани и ще понесат отговорност. Тези нарушения на обществения ред трябва да бъдат последвани от сериозни наказания“, каза той.

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Добринт също така похвали действията на силите за сигурност.

„Придружени от насилие изблици, като тези, наблюдавани в Париж, бяха предотвратени благодарение на изключително всеотдайните усилия на нашите полицейски служители“, каза той.

„Полицейската оперативна стратегия, включваща силно видимо присъствие и децентрализирано разполагане на силите, се оказа успешна“, добави министърът.

Първоначално мирните демонстрации, в които вчера участваха десетки хиляди млади хора, вечерта прераснаха в насилие и безредици, особено във Франкфурт и Кьолн, посочва ДПА.

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В Берлин бяха хвърляни бутилки и пиратки. Полицията използва водни оръдия в няколко града.

Инициативата „Поколението Z се заема“ (Gen Z regelt) беше призовала за мирни протести в повече от 30 града.

Нейните искания включват увеличаване на финансирането за училищата, мерки за справяне с нарастващите разходи за живот и по-решителни политики за борба с глобалното затопляне.