Асен Василев: Не очаквам да има обрат в това кой печели изборите

В иждаме почти удвояване на подкрепата за Андрей Гюров спрямо първия тур. Стана ясно, че колкото хора са излезли да гласуват от ГЕРБ на първи тур, толкова са излезли и на втория.

Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти, след като станаха ясни първите данни на социологическите агенция от вота на балотажа.

1/3 от гласоподавателите на ДПС са излезли да гласуват, като половината от гласовете им са отишли към Андрей Гюров, другата половина към Илияна Йотова, добави Василев.

Той уточни, че към момента не е разговарял с Андрей Гюров, съобщава DarikNews.bg .

Той бе категоричен, че гласовете на ДПС и на ГЕРБ не са решаващи нито за Гюров, нито за Йотова.

Нека да изчакаме окончателните резултати, но аз не очаквам обрат, добави лидерът на ПП.

Според него проведените президентски избори са червен картон за това, че правителството на "Прогресивна България" не се справя.

От тук нататък предстои да видим какво са ни подготвили с бюджета, заяви още Василев, съобщи БГНЕС.