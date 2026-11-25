Близо 20% от около 800 000 души с ТЕЛК може да са получили неправомерно решенията си за инвалидност. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев пред БНТ.

„ТЕЛК реформата е абсолютно наложителна. Всеки ден се отваря кутията на Пандора и излизат нови и нови случаи, което за мен е наистина скандално. Още по-скандално е, че това се е знаело. Имало е цели села, в които придобиването на ТЕЛК е форма на поминък“, заяви Белчев.

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Според депутата е необходима преоценка на вече издадените експертни решения. Като пример за несъответствията в системата той посочи случаи на хора с установена слепота, които имат глоби за превишена скорост.

Белчев смята, че конкретният механизъм за проверка на решенията трябва да бъде определен от специалистите, включително по отношение на възможността за използване на изкуствен интелект.

Изказването му идва на фона на мащабното разследване за издаване на фалшиви ТЕЛК решения. Както Vesti.bg вече съобщи, разследващите са установили схема, при която посредници свързват желаещите да получат неправомерно експертни решения с лекари, вписващи неверни диагнози.

Промени в подкрепата за хората с увреждания, Ефремова увери: Няма да отнемаме права

Социалният министър Наталия Ефремова от своя страна увери, че целта на подготвяните промени е средствата да достигат до хората с действителни потребности, без да се отнемат техните права.

България трябва да избегне глобата за свръхдефицита

Белчев коментира и риска от финансови санкции за България, след като Европейската комисия установи, че страната не е предприела ефективни действия за ограничаване на прекомерния бюджетен дефицит през 2026 г.

„За 2026 година нещата наистина са такива, каквито са. И никой не ги е крил. Идвайки на власт през април, дадохме ясно да се разбере, че всъщност ще изпием горчивата чаша до дъно с бюджета за 2026 година“, заяви депутатът.

Той разкритикува реакциите на бивши финансови министри след решението на Европейската комисия и припомни, че държавата е трябвало да изплати натрупани през предходни години задължения за пътна инфраструктура на стойност между 1,7 и 1,8 млрд. евро.

Белчев направи разграничение между бюджетите за 2026 и 2027 г., като определи макроикономическата рамка за следващата година като реалистична и рестриктивна.

„Що се отнася до бюджета за 2027 година, който днес ще бъде разгледан за първи път, Европейската комисия казва, че той е ясно рестриктивен. Имаме посока на движение към ограничаване на бюджетния дефицит, който през 2029 година трябва да бъде сведен до 3%“, посочи Белчев.

Според него България трябва да направи всичко възможно до 11 декември, за да избегне налагането на санкция.

Данъчно облекчение за детско развитие

Депутатът защити и предложеното ново данъчно облекчение до 2000 евро за дете за разходи за образование, спорт, култура и здравни грижи.

По думите му родителите ще могат да включват в него и разходи за логопед, кинезитерапия и други терапии срещу представяне на съответните документи.

Белчев заяви още, че през настоящия управленски мандат трябва да се направи цялостна преоценка на бюджетния процес и да се обсъди нов модел на данъчно облагане, без на този етап да се променят ставките на преките данъци.