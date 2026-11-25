До 31 декември 2026 г. топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода трябва да преминат към дистанционно отчитане.

Изискването засяга и домакинствата, които използват само топла вода от централното топлоснабдяване.

Разходите за новите уреди и монтажа са за сметка на собствениците.

„Топлофикация София“ предлага разсрочено плащане до шест месеца без оскъпяване, уреди под наем и отстъпки при колективна подмяна.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) настоява срокът за подмяна да бъде отложен заради проблеми с доставките и високите разходи за домакинствата.

Крайният срок за преминаване към дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение наближава. До 31 декември 2026 г. топлинните разпределители на радиаторите, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода трябва да отговарят на изискването.

Промяната засяга не само домакинствата с централно отопление, но и потребителите, чиито имоти са оборудвани с индивидуални водомери за топла вода от централното топлоснабдяване, пише DarikNews.bg. Подмяната е за сметка на собствениците, а от „Топлофикация София“ съветват клиентите първо да се консултират със своята фирма за дялово разпределение, преди да закупят нови устройства.

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Изискването произтича от промените в Закона за енергетиката и Европейската директива за енергийна ефективност. Целта е потреблението на топлинна енергия и топла вода да се отчита автоматично, без да е необходимо служители да посещават жилищата.

Кои уреди трябва да бъдат сменени?

От „Топлофикация София“ посочват три вида уреди, които трябва да осигуряват дистанционно отчитане:

Топлинни разпределители – монтират се върху радиаторите и служат за отчитане на потреблението на топлинна енергия от отделните отоплителни тела. При жилищата с централно парно обикновено има по един такъв уред на всеки радиатор.

монтират се върху радиаторите и служат за отчитане на потреблението на топлинна енергия от отделните отоплителни тела. При жилищата с централно парно обикновено има по един такъв уред на всеки радиатор. Индивидуални топломери – измерват количеството топлинна енергия, използвано в съответния имот. Те се прилагат в сгради с подходяща инсталация, при която потреблението може да бъде измерено чрез индивидуален топломер.

измерват количеството топлинна енергия, използвано в съответния имот. Те се прилагат в сгради с подходяща инсталация, при която потреблението може да бъде измерено чрез индивидуален топломер. Водомери за топла вода – измерват количеството потребена топла вода в жилището и също трябва да осигуряват дистанционно отчитане.

Важно е собствениците да проверят не само уредите на радиаторите, но и водомерите си за топла вода. Ако в жилището има няколко вида устройства, всички те трябва да отговарят на изискванията за дистанционно отчитане.

Уредите са собственост на клиентите, поради което разходите за подмяната им са за тяхна сметка.

Трябва ли всички домакинства да купуват нови уреди?

Не е задължително всички потребители да закупят изцяло нови устройства. Важното е вече монтираните уреди да осигуряват дистанционно отчитане и да отговарят на изискванията.

От „Топлофикация София“ съветват клиентите да се свържат със своята фирма за дялово разпределение, която може да даде информация за необходимите действия.

Уредите в една сграда трябва да бъдат от един вид и тип и да са одобрени от фирмата за дялово разпределение. Поради тази причина не се препоръчва собствениците самостоятелно да закупуват устройства, без предварително да са се консултирали със съответната фирма. В противен случай съществува риск новите уреди да не могат да бъдат отчитани от системата.

Преди да направят поръчка, потребителите трябва да установят дали съществуващите им устройства могат да бъдат използвани, дали е необходима подмяна и какъв вид дистанционни уреди са съвместими със системата в сградата.

Колко ще струва подмяната на топломерите и водомерите?

Подмяната на уредите е за сметка на собствениците. Домакинствата трябва да предвидят разходи както за самите устройства, така и за необходимите дейности по монтажа им.

В публикувания ценоразпис на „Топлофикация София“ са посочени отделни цени за монтаж на топломери, водомери и топлинни разпределители, както и за монтаж на радио модули. Крайната сума зависи от вида и броя на устройствата, които трябва да бъдат подменени.

Дружеството предлага няколко възможности, с които да улесни клиентите:

Разсрочено плащане до шест месеца без оскъпяване;

Възможност за ползване на уреди под наем;

Отстъпки при колективна подмяна;

По-гъвкави решения за доставка и монтаж.

При колективната подмяна собствениците могат да организират процеса съвместно с останалите домакинства в сградата. Така могат да се възползват от предлаганите от дружеството отстъпки и да координират необходимите посещения и монтажни дейности.

Потребителите могат да се запознаят с актуалните цени на уредите и услугите на сайта на „Топлофикация София“, в секциите за цени на услугите и специални предложения.

Как да заявим подмяната?

Първата стъпка е контакт с фирмата за дялово разпределение, която обслужва сградата. Оттам потребителите могат да получат информация какви устройства са необходими и какви са възможностите за доставка и монтаж.

„Топлофикация София“ предоставя възможност за подаване на заявка за доставка на уреди на клиентите, които са обслужвани от дружеството и като фирма за дялово разпределение.

Заявката може да бъде изтеглена от сайта на дружеството и изпратена на електронен адрес dr@toplo.bg. След получаването ѝ служителите се свързват с клиента, за да уточнят ден и час за посещение.

От дружеството отново напомнят, че не е препоръчително клиентите да купуват самостоятелно уреди, преди да са проверили дали те са подходящи за системата в сградата.

Какво се променя с дистанционното отчитане?

Една от основните цели на преминаването към дистанционни уреди е да се улесни отчитането на потреблението и да се намалят възможностите за грешки.

При този тип устройства показанията се отчитат автоматично и по електронен път. Така отпада необходимостта служители да посещават домовете на потребителите, за да засичат показанията.

Според информацията на „Топлофикация София“ дистанционното отчитане има няколко основни предимства:

Отчитането се извършва автоматично и по електронен път.

Възможностите за грешки и манипулации са сведени до минимум.

Техническите неизправности могат да бъдат установявани при месечния отчет и да се предприемат действия за отстраняването им.

Намалява рискът от начисляване на големи служебни суми за енергия заради технически повредени уреди.

Отпада необходимостта от посещения по домовете.

Клиентите получават информация за реално консумираната топлинна енергия.

Намаляват неприятните изненади в края на отоплителния сезон.

Дистанционните устройства създават и възможност за преминаване към реален месечен отчет, при който потребителите ще получават информация за потреблението си всеки месец.

Ще отпаднат ли изравнителните сметки?

Преминаването към дистанционно отчитане е свързано и с възможността постепенно да отпаднат изравнителните сметки за парно.

През август тази година омбудсманът на „Топлофикация София“ Деян Дянков препоръча на клиентите да преминат към дистанционни уреди, тъй като така потреблението ще може да се отчита спрямо реално използваната топлинна енергия за съответния месец.

„Когато минат на месечен отчет, те ще бъдат отчитани спрямо реалното потребление за месеца. Няма да има изравнителна сметка, а ще има месечна фактура, която отразява реалното потребление във всеки един конкретен имот“, заявява Дянков пред БНР.

По думите му това ще позволи на потребителите да реагират по-бързо, ако не са съгласни с отчетените стойности. При месечното отчитане клиентите ще могат да следят по-непосредствено какво потребление е отчетено в жилищата им, вместо да чакат края на отоплителния сезон, когато се изготвят изравнителните сметки.

Преминаването към дистанционни уреди обаче само по себе си не означава, че всички домакинства автоматично ще преминат към реален месечен отчет веднага след монтажа. За да работи системата пълноценно, е важно всички имоти в сградата да бъдат оборудвани с подходящи уреди.

КЗП иска отлагане на срока за подмяна

На фона на наближаващия краен срок Комисията за защита на потребителите настоява задължителната подмяна на топломерите и водомерите за топла вода с дистанционни уреди да бъде отложена.

Председателят на комисията Мая Манолова заяви в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“, че топлинните счетоводители не са в състояние да осигурят необходимия брой дистанционни уреди за подмяна. По думите ѝ има сигнали от потребители, че им се предлага монтажът да бъде извършен едва през февруари или март.

Манолова определи разхода от около 250–300 евро на домакинство като прекомерен, особено по време на зимния отоплителен сезон. Тя посочи, че финансовата тежест идва на фона на проблеми с доставките на комунални услуги, от които се оплакват потребители.

Председателят на КЗП обясни и какви могат да бъдат последиците за домакинствата, които не подменят уредите си в определения срок. Според посоченото от нея, ако водомерът за топла вода не бъде сменен, дори при липса на топла вода може да бъдат начислявани по 4 куб. метра. При отоплението пък потребителите могат да плащат според максималната мощност на радиаторите, включително когато те са изключени.

Манолова съобщи още, че е изготвен законопроект, с който се предлага промяна на крайния срок за задължителната подмяна на топломерите и водомерите за топла вода. Документът е изпратен до министъра на енергетиката и до ресорната парламентарна комисия.

Какво ще се случи, ако уредите не бъдат сменени до 31 декември 2026 г.?

Един от въпросите, които остават важни за потребителите, е как ще се процедира с домакинствата, които не успеят да подменят уредите си до крайния срок.

През септември пред БНР Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества и бивш директор на столичната „Топлофикация“, коментира, че действащата наредба не урежда достатъчно ясно всички възможни случаи след изтичането на срока.

Той даде пример с жилища, които имат радиатори, но не разполагат с дистанционни уреди, тъй като са необитаеми, собствениците им живеят в чужбина или става въпрос за наследствени имоти.

Георгиев смята, че трябва да има някакъв вид санкция за потребителите, които не изпълнят изискването. Той обясни, че при подобни случаи може да се стигне до начисляване на енергия според максималната мощност на радиаторите.

Това обаче може да създаде проблеми и за останалите собственици в сградата, които са изпълнили изискванията. Ако впоследствие се наложат корекции в сметките, те също могат да бъдат засегнати.

„Тази енергия трябва да се разпредели към тях, т.е. на практика те ще страдат заради този човек, без да имат абсолютно никаква вина“, коментира Георгиев пред БНР.

По думите му подменените уреди вече наближават 90%. Той препоръча на потребителите да не чакат последния момент, а да започнат подмяната преди началото на отоплителния сезон. Според него е важно във всяка сграда дистанционното отчитане да започне едновременно, за да се избегнат различните периоди на отчитане и последващите изравнявания.

До изтичането на срока на 31 декември 2026 г. собствениците трябва да проверят какви уреди използват, да се консултират със своята фирма за дялово разпределение и да предприемат необходимите действия за преминаване към дистанционно отчитане.