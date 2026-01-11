България

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

По случая е започната проверка за измама

11 януари 2026, 11:20
Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско
Източник: iStock

Х артиен отрязък, наподобяващ банкнота от 200 евро, е открит в оборота на хранителен магазин в град Завет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

При отчитане на дневния оборот продавач е установил, че е бил заблуден от клиент, който се разплатил с отрязък без защитни елементи. Констатирано е, че върху хартиения отрязък има надпис „Невалиден“ от двете страни, изписан на английски и турски език. Сигналът в полицията е подаден около 21:30 часа на 9 януари от управителката на търговския обект.

По случая е започната проверка за измама, допълват от ОД на МВР в Разград.

В Хасково са засечени фалшиви евробанкноти

Фалшиви евро банкноти са установени в град Вълчедръм в област Монтана, една от тях все още е в обращение, а мъж от Вършец е платил в игрална зала с фалшива банкнота от  50 евро. 

Източник: БТА, Садет Кърова    
фалшива банкнота измама хартиен отрязък 200 евро хранителен магазин Завет полиция невалиден разплащане фалшификат
Последвайте ни

По темата

Хартиен

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран

Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Иран: Американските бази и Израел -

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

carmarket.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 14 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 13 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 13 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 14 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ПСС провежда акция за ранен турист под Мусала

ПСС провежда акция за ранен турист под Мусала

България Преди 55 минути

Екип от Боровец от шест души е в процес на транспортирането му от заслона до болнично заведение

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

Пари Преди 1 час

Над 1000 са проверките, извършени от началото на годината, уточни Христо Марков

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Свят Преди 2 часа

По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Свят Преди 3 часа

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Свят Преди 3 часа

Засега не е постъпила информация за пострадали хора, както и за разрушения

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Свят Преди 3 часа

В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

България Преди 4 часа

На територията на общината превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Свят Преди 4 часа

Правителството работи систематично и последователно по този въпрос, отбеляза Свириденко

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Свят Преди 4 часа

"Не бива да противодействаме на хаоса на Тръмп с наш собствен хаос“, каза Фрай на брифинг

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Свят Преди 4 часа

Частният самолет се разби в района на летище Пайпа в департамента Бояка

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Свят Преди 4 часа

Всеки, взел участие в протестите, ще бъде приеман за "Божи враг"

<p>Марко Рубио и Бенямин Нетаняху разговаряха по&nbsp;телефона</p>

Марко Рубио и Бенямин Нетаняху обсъдиха Иран, Газа и Сирия в телефонен разговор

Свят Преди 4 часа

Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

Свят Преди 4 часа

Лидерът на СДС каза, че е постигната договореност за прекратяване на огъня с правителствените сили и за пълната евакуация на поставените под обсада мирни жители

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Свят Преди 4 часа

Синът му разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 5 часа

В атаките са участвали и изтребители на военновъздушните сили на Йордания

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

Свят Преди 5 часа

"Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата"

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg

„Блондинка под прикритие“: Албена Михова – отвъд перуката и смешките (ВИДЕО)

Edna.bg

Повече от майка на супермодели: Как Йоланда Хадид превърна трудностите в сила

Edna.bg

Росен Божинов подписва дългосрочен договор в Италия

Gong.bg

ЦСКА обяви групата за лагера в Анталия

Gong.bg

Шефът на НАП: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата

Nova.bg

След снега: Идва "кукерският" студ с до -15 градуса

Nova.bg