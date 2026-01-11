Свят

Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран

Доналд Тръмп неведнъж заплаши и предупреди иранските управляващи да не използват сила срещу демонстрантите

11 януари 2026, 10:51
Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран
И зраел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран на фона на все по-твърдите действия от страна на властите в Ислямската република в опит да овладеят едни от най-големите антиправителствени протести в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на израелски източници, запознати с въпроса. 

През последните дни президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж заплаши и предупреди иранските управляващи да не използват сила срещу демонстрантите. Снощи той изрази готовността на Вашингтон да помогне на протестиращите в Иран. 

Източниците, които присъстваха на израелските консултации по въпросите на сигурността през уикенда, не дадоха подробности за това какво означава на практика висока степен на готовност от израелска страна. 

САЩ: Заплахите на Иран за отмъщение срещу Израел са реални

Снощи в телефонен разговор израелските министър-председател Бенямин Нетаняху и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили възможността за намеса на САЩ в Иран, според израелски източник, присъствал при провеждането на разговора. Двамата са обсъдили и ситуациите в ивицата Газа и в Сирия, посочва Ройтерс. 

Израел не е изразил желание да се намеси в Иран, а напрежението между двете страни продължава да бъде високо заради израелските опасния относно ядрената програма и програмата за балистични ракети на Ислямската република. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
