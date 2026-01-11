Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран

И зраел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран на фона на все по-твърдите действия от страна на властите в Ислямската република в опит да овладеят едни от най-големите антиправителствени протести в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на израелски източници, запознати с въпроса.

През последните дни президентът на САЩ Доналд Тръмп неведнъж заплаши и предупреди иранските управляващи да не използват сила срещу демонстрантите. Снощи той изрази готовността на Вашингтон да помогне на протестиращите в Иран.

BREAKING: Israel is on high alert for the possibility of any US intervention in Iran – Reuters pic.twitter.com/JQOPI50iek — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 11, 2026

Източниците, които присъстваха на израелските консултации по въпросите на сигурността през уикенда, не дадоха подробности за това какво означава на практика висока степен на готовност от израелска страна.

САЩ: Заплахите на Иран за отмъщение срещу Израел са реални

Снощи в телефонен разговор израелските министър-председател Бенямин Нетаняху и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили възможността за намеса на САЩ в Иран, според израелски източник, присъствал при провеждането на разговора. Двамата са обсъдили и ситуациите в ивицата Газа и в Сирия, посочва Ройтерс.

Израел не е изразил желание да се намеси в Иран, а напрежението между двете страни продължава да бъде високо заради израелските опасния относно ядрената програма и програмата за балистични ракети на Ислямската република.