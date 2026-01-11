Свят

Украинско нападение с дронове рани трима във Воронеж, има жертва

Поразени са сграда на службата за спешна помощ, седем жилищни блока и шест къщи

Обновена преди 1 час / 11 януари 2026, 07:15
Украинско нападение с дронове рани трима във Воронеж, има жертва
Източник: БТА

Ж ена от Воронеж, която е получила сериозни наранявания при украинското нападение с безпилотни летателни апарати тази нощ, е починала в болницата, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на губернаторът на Воронежка област Александър Гусев. 

"За съжаление, през нощта в реанимацията е починала млада жена, която е била ранени при падането на отломки от дрон върху една от къщите", написа Гусев, като подчерта, че лекарите са я оперирали, но раните са били твърде тежки. 

При атаката бяха ранени още трима души. "В момента в болницата остава само една оперирана жена с рана в областта на корема. Още двама наши жители - мъж и жена, получили повърхностни порезни рани по време на атаката, след оказана медицинска помощ са освободени за амбулаторно лечение", уточни той. 

Повече от 10 жилищни сгради, около 10 частни къщи, училище и няколко административни сгради са били повредени при атаката срещу града, съобщи Гусев.

The governor stated that there are 4 victims in Voronezh, not 7. We apologize to ASTRA readers for the error. https://t.co/YB3OLgbcgU

Пълният мащаб на украинската атака срещу град Воронеж, който се намира на 470 километра южно от столицата Москва и на около 250 километра източно от границата с Украйна, не е напълно ясен. Агенция Ройтерс прави уговорката, че информацията не може да бъде проверена по независим път. 

 

Източник: БТА, Иво Тасев    
Украинско нападение Нападение с дронове Воронеж Русия Пострадали Щети по сгради Жилищни блокове Служба за спешна помощ Александър Гусев Воронежка област
Последвайте ни

По темата

Хартиен

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран

Израел е в състояние на повишена готовност за евентуална намеса на САЩ в Иран

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Иран: Американските бази и Израел -

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо кучето яде котешки изпражнения

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 14 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 13 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 13 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 14 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ПСС провежда акция за ранен турист под Мусала

ПСС провежда акция за ранен турист под Мусала

България Преди 56 минути

Екип от Боровец от шест души е в процес на транспортирането му от заслона до болнично заведение

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

След "буферния период" НАП следи за спекулативни цени в магазините

Пари Преди 1 час

Над 1000 са проверките, извършени от началото на годината, уточни Христо Марков

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Тропическият циклон "Коджи" остави хиляди в Куинсланд без ток

Свят Преди 2 часа

По-рано австралийският министър-председател Антъни Албанезе описа внезапните наводнения като "огромен риск" за голяма част от крайбрежието на Куинсланд.

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Свят Преди 3 часа

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Свят Преди 3 часа

Засега не е постъпила информация за пострадали хора, както и за разрушения

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Свят Преди 3 часа

В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

България Преди 4 часа

На територията на общината превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Свят Преди 4 часа

Правителството работи систематично и последователно по този въпрос, отбеляза Свириденко

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Кметът на Минеаполис: Не се хващайте на въдицата на Тръмп

Свят Преди 4 часа

"Не бива да противодействаме на хаоса на Тръмп с наш собствен хаос“, каза Фрай на брифинг

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Свят Преди 4 часа

Частният самолет се разби в района на летище Пайпа в департамента Бояка

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Свят Преди 4 часа

Всеки, взел участие в протестите, ще бъде приеман за "Божи враг"

<p>Марко Рубио и Бенямин Нетаняху разговаряха по&nbsp;телефона</p>

Марко Рубио и Бенямин Нетаняху обсъдиха Иран, Газа и Сирия в телефонен разговор

Свят Преди 4 часа

Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

Свят Преди 4 часа

Лидерът на СДС каза, че е постигната договореност за прекратяване на огъня с правителствените сили и за пълната евакуация на поставените под обсада мирни жители

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Мадуро от килията си в САЩ: Справяме се добре, не тъгувайте

Свят Преди 4 часа

Синът му разпространи думите на баща си по време на среща на партията на Мадуро - Обединената социалистическа партия на Венецуела

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 5 часа

В атаките са участвали и изтребители на военновъздушните сили на Йордания

<p>Дясното ухо &bdquo;гори&ldquo; - хвалят ви, дясното - критикуват ви</p>

Дясното или лявото ухо „гори“ - добрo или лошо? Народни обяснения, базирани на знаци

Любопитно Преди 5 часа

Хората вярват в различни знаци от древни времена

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg

„Блондинка под прикритие“: Албена Михова – отвъд перуката и смешките (ВИДЕО)

Edna.bg

Повече от майка на супермодели: Как Йоланда Хадид превърна трудностите в сила

Edna.bg

Росен Божинов подписва дългосрочен договор в Италия

Gong.bg

ЦСКА обяви групата за лагера в Анталия

Gong.bg

Шефът на НАП: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата

Nova.bg

След снега: Идва "кукерският" студ с до -15 градуса

Nova.bg