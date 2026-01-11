Украинско нападение с дронове рани трима във Воронеж, има жертва

Ж ена от Воронеж, която е получила сериозни наранявания при украинското нападение с безпилотни летателни апарати тази нощ, е починала в болницата, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на губернаторът на Воронежка област Александър Гусев.
"За съжаление, през нощта в реанимацията е починала млада жена, която е била ранени при падането на отломки от дрон върху една от къщите", написа Гусев, като подчерта, че лекарите са я оперирали, но раните са били твърде тежки.
При атаката бяха ранени още трима души. "В момента в болницата остава само една оперирана жена с рана в областта на корема. Още двама наши жители - мъж и жена, получили повърхностни порезни рани по време на атаката, след оказана медицинска помощ са освободени за амбулаторно лечение", уточни той.
Повече от 10 жилищни сгради, около 10 частни къщи, училище и няколко административни сгради са били повредени при атаката срещу града, съобщи Гусев.
Пълният мащаб на украинската атака срещу град Воронеж, който се намира на 470 километра южно от столицата Москва и на около 250 километра източно от границата с Украйна, не е напълно ясен. Агенция Ройтерс прави уговорката, че информацията не може да бъде проверена по независим път.