Албена Михова: Комедията е подценявана, а системата в образованието спъва децата

Актрисата говори за професионалните си граници, мястото на хумора, личните избори и обществените промени в разговор с Мариян Станков - Мон Дьо

11 януари 2026, 10:41
А лбена Михова определя себе си като актьор, който не се изчерпва с комедията. В подкаста "Мон Дьо: Храмът на Историите" тя заявява, че масовото възприятие за нея като "само комик" е ограничено и не отразява реалните ѝ възможности като драматичен актьор. По думите ѝ комедията не е по-лека форма на актьорство, а напротив – изисква надрастване на драмата и способност за иронична дистанция.

  • "Комик" не означава едноизмерен актьор

Михова подчертава, че комедийните актьори често са подценявани и рядко получават възможност за драматични роли. Според нея това е резултат от страх и стереотипи в индустрията. Тя посочва, че никога не е канена за участие в драматични сериали, въпреки професионалния си опит. Актрисата изтъква, че комедията изисква дълбоко разбиране на драмата и умение тя да бъде "смачкана" чрез хумор.

Тя прави разграничение между хумора, с който е израснала – свързан с имена като Татяна Лолова, Стоянка Мутафова и Георги Парцалев – и съвременните форми, които според нея често разчитат на бързи ефекти и външни трикове. Михова заявява, че сатирата е ключово понятие, което не бива да се свежда до повърхностни шеги.

  • Пътят към актьорството и отказът от показност

Ако трябва да изиграе себе си в спектакъл, Албена Михова казва, че би започнала от детството си, а не от лични драми или любовни истории. По думите ѝ личният живот не е тема, която иска да експлоатира пред публика. Тя споделя, че би разказала за пътя си към актьорството, за любопитни и малко познати моменти от детството си и за начина, по който е учила езици чрез филми и музика.

Михова е категорична, че хуморът като професия е системно неглижиран. Според нея комедийните актьори често са възприемани като "халтураджии", въпреки че трудът им е подценяван в сравнение с други сценични изкуства.

Източник: NOVA
  • "Изопачената България" през погледа на сцена

В разговор за ролята си на министър на образованието Михова описва България, която вижда като "изопачена" в сравнение с миналото. Тя говори за промяната в училищната среда и за деца, които повтарят класове и не успяват да продължат напред. Според нея системата не подпомага развитието им, а броят на учителите, които оставят трайна следа у учениците, е силно ограничен.

Актрисата изразява притеснение за загубата на идентичност и коментира обществените протести като знак, че все още съществува гражданска енергия. Тя подчертава несигурността около политическите процеси и избирателната активност, без да прави прогнози.

Източник: NOVA
  • Лицемерие, манипулации и лични граници

Михова открито заявява, че най-силно я дразнят лицемерието и манипулациите в театралната и телевизионната среда. Тя критикува практики, при които успехът не е резултат от труд, а от други механизми. По думите ѝ подобни явления са демотивиращи и разрушителни за професията.

Тя засяга и темата за външния вид, като отхвърля натиска върху актьорите, особено жените, по отношение на килограмите и възрастта. Според нея това няма отношение към таланта и присъствието на сцената.

  • Лични решения и изводи

В разговора Албена Михова говори и за личните си отношения, като подчертава, че е преживяла тежки моменти, свързани с предателство и унижение. Тя заявява, че е поставяла ясни граници и че днес този етап от живота ѝ е приключен.

Най-силното "не", което е казала, по собствените ѝ думи, е решението да не се омъжва повече. А посланието, което би отправила към себе си, е кратко: да вярва в себе си.

Източник: "Мон Дьо: Храмът на Историите"    
Албена Михова Актьорско майсторство Комедия срещу драма Актьорски стереотипи Театрална индустрия Хумор и сатира Лични граници Състояние на България Критика на системата Самооценка и вяра
