Скъпи автомобили, пачки с пари, златни накити и пищни тържества: Коя е групата на "Калашниците" от "Ботунец"

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Катастрофата на Челопешко шосе отне живота на четирима души, а част от пострадалите продължават да са в тежко състояние

8 юни 2026, 09:01
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Криминалист за катастрофата на

Криминалист за катастрофата на "Челопешко шосе": Лесни чешки книжки и "пазар на черно" за шофьорски документи

Ч етирима души загинаха, а няколко пострадаха тежко при катастрофата на Челопешко шосе, за която разследващите работят по версията за гонка между два автомобила, движещи се със скорост около 150 км/ч при разрешени 60 км/ч.

Това коментира в ефира на NOVA журналистът от „24 часа“ Кирил Борисов.

По думите му двамата шофьори, известни като Васко и Траян, са познати на част от членовете на т.нар. група на „Kалашниците“, но не са част от нея.

„Специално шофьорите от катастрофата Васко и Траян се познават с тези хора, но не са част от тази групировка“, заяви Борисов.

Групата на „Kалашниците“ стана известна преди повече от година след арести за сводничество след поредица от инциденти в Студентски град. Според журналиста обвиненията срещу нейните членове все още са активни.

Криминалист за катастрофата на "Челопешко шосе": Лесни чешки книжки и "пазар на черно" за шофьорски документи

Според Борисов хората в района свързват основно Васко с лихварска дейност.

„Всички от автомобилите са братовчеди, така наречените филиповци. Не са калашници, а филиповци“, посочи той.

По думите му участниците в катастрофата от години демонстрират в социалните мрежи скъпи автомобили, пачки с пари, златни накити и пищни тържества.

„Местните ги свързват с лихварство и основно Васко“, каза журналистът.

Той допълни, че Васко е известен в квартала с прякора „Васко Тайсъна“.

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Според Борисов е можело да бъдат предприети действия преди трагедията.

Журналистът отбеляза, че според местни жители двамата водачи редовно са шофирали с превишена скорост и силна музика.

Четвърта жертва на тежката катастрофа на „Челопешко шосе”

По случая се проверяват и шофьорските книжки на двамата водачи, които са издадени в Чехия.

Според Борисов документите вероятно са истински и издадени по законов ред, но местните разказват за схема с посредници.

„Всички в квартала знаят как Васко и Траян и много други хора от тази общност използват посредник. Плащат на посредника по седем, осем, десет хиляди евро, а той урежда всичко“, каза той.

По думите му срещу тази сума се осигуряват необходимите документи за кандидатстване в Чехия.

„Отиват, взимат си изпита с предварително попълнени листовки, защото те не могат да четат и да пишат, и се връщат с шофьорска книжка от Европейския съюз“, твърди Борисов.

Той посочи, че чешки медии вече са съобщавали за разбити подобни схеми, по които има обвиняеми.

Трети починал при тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София

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Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София
Катастрофа на Челопешко шосе в София

Според журналиста наказанията за тежки пътни инциденти се налагат все по-често, а в конкретния случай доказателствата са категорични.

„Васко Тайсъна и Траян са много лесна плячка за всички разследващи. Безспорно е какво са извършили“, каза Борисов.

Той изрази увереност, че двамата ще получат тежки присъди.

„Аз съм сигурен, че ще ги осъдят с много тежки присъди“, заяви журналистът.

В същото време той подчерта, че последствията от трагедията остават необратими.

„Никой шофьор не излиза на пътя, за да убие или да умре. Но ето, двама от пътниците в автомобилите също са починали. Те са техни братовчеди“, каза Борисов.

Припомняме, че катастрофата на Челопешко шосе отне живота на четирима души, а част от пострадалите продължават да са в тежко състояние.

Източник: NOVA     
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