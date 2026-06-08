Скъпи автомобили, пачки с пари, златни накити и пищни тържества: Коя е групата на "Калашниците" от "Ботунец"

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Ч етирима души загинаха, а няколко пострадаха тежко при катастрофата на Челопешко шосе, за която разследващите работят по версията за гонка между два автомобила, движещи се със скорост около 150 км/ч при разрешени 60 км/ч.

Това коментира в ефира на NOVA журналистът от „24 часа“ Кирил Борисов.

По думите му двамата шофьори, известни като Васко и Траян, са познати на част от членовете на т.нар. група на „Kалашниците“, но не са част от нея.

„Специално шофьорите от катастрофата Васко и Траян се познават с тези хора, но не са част от тази групировка“, заяви Борисов.

Групата на „Kалашниците“ стана известна преди повече от година след арести за сводничество след поредица от инциденти в Студентски град. Според журналиста обвиненията срещу нейните членове все още са активни.

Криминалист за катастрофата на "Челопешко шосе": Лесни чешки книжки и "пазар на черно" за шофьорски документи

Според Борисов хората в района свързват основно Васко с лихварска дейност.

„Всички от автомобилите са братовчеди, така наречените филиповци. Не са калашници, а филиповци“, посочи той.

По думите му участниците в катастрофата от години демонстрират в социалните мрежи скъпи автомобили, пачки с пари, златни накити и пищни тържества.

„Местните ги свързват с лихварство и основно Васко“, каза журналистът.

Той допълни, че Васко е известен в квартала с прякора „Васко Тайсъна“.

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Според Борисов е можело да бъдат предприети действия преди трагедията.

Журналистът отбеляза, че според местни жители двамата водачи редовно са шофирали с превишена скорост и силна музика.

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По случая се проверяват и шофьорските книжки на двамата водачи, които са издадени в Чехия.

Според Борисов документите вероятно са истински и издадени по законов ред, но местните разказват за схема с посредници.

„Всички в квартала знаят как Васко и Траян и много други хора от тази общност използват посредник. Плащат на посредника по седем, осем, десет хиляди евро, а той урежда всичко“, каза той.

По думите му срещу тази сума се осигуряват необходимите документи за кандидатстване в Чехия.

„Отиват, взимат си изпита с предварително попълнени листовки, защото те не могат да четат и да пишат, и се връщат с шофьорска книжка от Европейския съюз“, твърди Борисов.

Той посочи, че чешки медии вече са съобщавали за разбити подобни схеми, по които има обвиняеми.

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Според журналиста наказанията за тежки пътни инциденти се налагат все по-често, а в конкретния случай доказателствата са категорични.

„Васко Тайсъна и Траян са много лесна плячка за всички разследващи. Безспорно е какво са извършили“, каза Борисов.

Той изрази увереност, че двамата ще получат тежки присъди.

„Аз съм сигурен, че ще ги осъдят с много тежки присъди“, заяви журналистът.

В същото време той подчерта, че последствията от трагедията остават необратими.

„Никой шофьор не излиза на пътя, за да убие или да умре. Но ето, двама от пътниците в автомобилите също са починали. Те са техни братовчеди“, каза Борисов.

Припомняме, че катастрофата на Челопешко шосе отне живота на четирима души, а част от пострадалите продължават да са в тежко състояние.