За първи път от 30 години ново училище отваря врати в София

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З а първи път от 30 години в София отваря врати ново училище. За последно подобно събитие е имало през 1996 г. Над 400 ученици ще прекрачат прага на новото 204-о основно училище в столичния квартал „Манастирски ливади“, предава NOVA.

Най-малките ученици ще имат възможност да се включат в клуб по легороботика. Новата сграда разполага с големи класни стаи, просторна столова и оборудван физкултурен салон.

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Директорът на училището Ирена Николова заяви, че амбицията е то да се превърне в едно от най-добрите и да създава реална полза за обучението на децата.

Учителите също подчертаха мотивацията си да работят с учениците и да им осигурят възможно най-добрите условия за обучение и развитие.

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Според преподавателите по физическо възпитание и спорт Павел Павлов и Даниел Бозаджиев стратегията е да се очаква най-доброто от децата, като заедно с тях се изгражда позитивна среда и се върви напред с настроение.