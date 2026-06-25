България

Над 5,2 млрд. евро за здраве през 2026 г.: Надзорният съвет на НЗОК одобри бюджета

Средствата за Здравната каса нарастват с 8,5%, повече пари са предвидени за болници, лекарства и медицинска помощ

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 12 минути / 25 юни 2026, 12:29
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П роектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. ще надхвърли 5,256 млрд. евро, като предвижда увеличение на средствата за здравеопазване с 8,5% спрямо настоящата година. Това стана ясно след заседание на Надзорния съвет на Касата, който единодушно одобри проекта на закона за бюджета.

„Надзорният съвет одобри и прие проекта на закона за бюджета на Касата“, съобщи пред журналисти Ганка Аврамова, директор на дирекция „Бюджет и финансови параметри“ в НЗОК.

По думите ѝ както приходната, така и разходната част на бюджета са разчетени с ръст от 8,5% спрямо заложените средства за 2025 г. Това означава, че през следващата година за здравеопазване ще бъдат осигурени с над 412 млн. евро повече в сравнение с настоящия бюджет на НЗОК.

Средствата са предвидени за финансиране на болничната и извънболничната помощ, лекарствената политика, медицинските изделия и останалите дейности, покривани от общественото здравно осигуряване.

Очаква се увеличение както на бюджета за болнична помощ, така и на средствата за лекарства, което е сред основните пера в разходната част на Касата.

  • Промени в осигуровките на държавните служители

В проекта на закона за бюджета на НЗОК са отразени и указанията на Министерството на финансите, заложени в средносрочната бюджетна прогноза.

„Максималният осигурителен доход от 1 август 2026 г. се увеличава на 2300 евро, както и от същата дата се предвижда поетапно заплащане на лични осигурителни вноски от страна на държавните служители по Закона за държавния служител в съотношение 80:20, разпределено по фондове“, обясни Аврамова.

Промяната засяга и работещите в държавния сектор на здравеопазването. Според новите правила част от осигурителната тежест ще бъде поета от самите служители. Първоначално съотношението между държавата и работещите ще бъде 80 към 20, като в следващите години постепенно се предвижда достигане на съотношение 60 към 40.

  • Част от по-широката бюджетна рамка

Бюджетът на НЗОК е част от финансовата рамка на държавата за 2026 г., представена от Министерството на финансите. Правителството залага на увеличение на приходите чрез по-висок максимален осигурителен доход, промени в акцизната политика и мерки за ограничаване на сивата икономика.

След одобрението от Надзорния съвет проектобюджетът на Касата предстои да бъде внесен за разглеждане заедно с останалите бюджетни закони за 2026 г.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Десислава Пеева    
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