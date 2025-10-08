България

На Витоша падна над половин метър сняг

Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания, предупреждават от ПСС

8 октомври 2025, 11:33
Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години
ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство
Забраната за достъп до "Елените" пада частично
Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална
Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания
Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена
Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“
Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

Н а Витоша падна над 50 см нов сняг. Тъй като отдолу почти няма основа от Планинската спасителна служба предупреждават, че ситуацията с придвижването е сложна, съобщава NOVA.

От ПСС предупреждават: 

♦ Нито моторна шейна, нито АТВ ще достигнат лесно до вас в случай на нужда, а дори хеликоптерът може да няма възможност да стигне.

♦  Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания. Пътеките трудно се различават, а допълнително е и мъгливо.

♦ Не подценявайте условията. Носете допълнителни дрехи и топли напитки. Дори да сте най-опитните и добре подготвени планинари, имайте предвид настоящата обстановка.

♦ Винаги уведомявайте ваш близък за плановете си през деня и своевременно го информирайте при промени

♦  Ако имате нужда от среща с нашия екип, обадете се на тел. 112, откъдето за секунди ще Ви прехвърлят към Централния денонощен пост и дежурен спасител.

♦ Не забравяйте планинската застраховка.

България пред криза, която тихо расте

<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа
Как сривът на Макрон разклаща Европа

Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Свят Преди 5 минути

Прокуратурата е уведомена, а няколко заподозрени са арестувани

Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуираха обитателите

България Преди 11 минути

Те са настанени в общински жилища

Джона Хил е неузнаваем – вижте колко е отслабнал за новия си филм

Любопитно Преди 55 минути

Джона Хил отслабна толкова, че феновете едва го разпознават

Водата в Китен и Свети Влас е с влошени показатели след наводнението

България Преди 57 минути

В общините Царево и Несебър водата не трябва да се използва за питейни нужди

Лоялно куче спаси 86-годишна баба, паднала при разходка

Свят Преди 1 час

Кучето заведе полицай до възрастната жена, лежаща на тротоара

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

България Преди 1 час

Проф. Овчаров уточни, че обектът датира от III–IV век

НОИ разкрива: как да си вземете забавена пенсия до 6 месеца

България Преди 1 час

Къде да потърсим парите си

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

<p>Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, според проучване</p>

Свят Преди 1 час

„Според ново проучване на YouGov – което е сериозен сайт за анкети... или поне беше преди това – аз съм по-популярен от президента на Съединените щати“

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Любопитно Преди 1 час

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

България Преди 1 час

Финансовият министър предостави данни, свързани с разходите за персонал, за социални и здравно-осигурителни плащания, пенсии, както и капиталовите разходи

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Свят Преди 1 час

Местните власти на щата Илинойс и на град Чикаго се опитват да блокират разполагането на войници чрез съдебно дело, но към момента не успяват

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Технологии Преди 1 час

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Свят Преди 1 час

Френският президент остава все по-изолиран, след като трима от бившите му центристки премиери публично започнаха да му оказват натиск

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Свят Преди 1 час

Комитетът така и не успя да се свърже с д-р Фред Рамсдел, съпругата му разбра първа

Опасно свлачище подкопа път в Асеновградско

България Преди 1 час

Подкопано е едното платно за движение – на дълбочина около 1 метър

