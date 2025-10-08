На Витоша падна над половин метър сняг

Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

Борисов: Терзиев да дойде с решение за боклука и ще има 66 депутати „за“

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

Росен Желязков: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдания

Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години

Н а Витоша падна над 50 см нов сняг. Тъй като отдолу почти няма основа от Планинската спасителна служба предупреждават, че ситуацията с придвижването е сложна, съобщава NOVA .

От ПСС предупреждават:

♦ Нито моторна шейна, нито АТВ ще достигнат лесно до вас в случай на нужда, а дори хеликоптерът може да няма възможност да стигне.

♦ Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания. Пътеките трудно се различават, а допълнително е и мъгливо.

♦ Не подценявайте условията. Носете допълнителни дрехи и топли напитки. Дори да сте най-опитните и добре подготвени планинари, имайте предвид настоящата обстановка.

♦ Винаги уведомявайте ваш близък за плановете си през деня и своевременно го информирайте при промени

♦ Ако имате нужда от среща с нашия екип, обадете се на тел. 112, откъдето за секунди ще Ви прехвърлят към Централния денонощен пост и дежурен спасител.

♦ Не забравяйте планинската застраховка.