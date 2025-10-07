Сняг блокира прохода Превала

България

Шест машини са на терен и извършват снегопочистване

7 октомври 2025, 18:36
Източник: БТА

П роходът Превала остава затворен за тежкотоварни автомобили  с ремаркета и полуремаркета до 10:00 ч. утре сутринта, каза дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Сняг продължава да вали по високите части на Родопите. Шест машини са на терен и извършват снегопочистване. Снежната покривка е между 10 и 25 сантиметра.

Априлски сняг в Родопите

Закъсалите тирове в района на прохода Превала са изтеглени. Остава само един камион, близо до най-високата точка и в момента се разчиства около него. Шофьорът обаче не иска да тръгва, защото е с летни гуми, уточниха от Областно пътно управление – Смолян. 

Източник: БТА, Елена Павлова    
