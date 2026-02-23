Мъж преби жена си, заплаши я с нож и избяга, полицията го откри с метамфетамин

В Бургас задържаха мъж за домашно насилие над съпругата му, съобщиха от полицията.

Мъж преби жестоко млада жена в Бургас

42-годишният мъж е ударил съпругата си по главата, а също така я е заплашвал с нож.

Отново за домашно насилие: Задържаха мъж в Шуменско

Драмата се е разиграла в бургаския квартал „Меден рудник“. След инцидента мъжът е напуснал дома си, задържан е по-късно от полицията. Органите на реда са открили метамфетамин. При претърсване на апартамента са намерени още наркотици.

Нов случай на насилие: Мъж преби жена си и тъста си пред очите на дъщеря си

По случая е образувано бързо производство. Работата по случая продължава.