Сняг блокира Пернишко: Екипи отстраняват паднали дървета и повреди

От Община Трън са сигнализирали, че през цялата нощ са имали проблеми с електрозахранването, допълни областният управител

3 октомври 2025, 13:28
Сняг блокира Пернишко: Екипи отстраняват паднали дървета и повреди
Източник: БТА

Е кипи от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РД ПБЗН) – Перник работят по отстраняването на последиците от падналия сняг в региона през изминалата нощ, съобщи областният управител Людмил Веселинов.

От Община Трън са сигнализирали, че през цялата нощ са имали проблеми с електрозахранването, допълни областният управител. Той уточни, че на място работят екипи до отстраняване на повредите. На терен със снегопочистваща техника са и служители на Областно пътно управление. Веселинов коментира, че до края на деня се надява обстановката да се нормализира. Системата BG-ALERT за територията на Трън е била задействана чрез областния управител и кризисния щаб, уточни още Людмил Веселинов.

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

В Земен обстановката също е затруднена, добави той.

От пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР информираха, че на територията на общините Брезник, Трън и Земен има паднали дървета по главните и второстепенни пътища. Екипите на пожарната ги отстраняват, но на много места има скъсани електропроводи и прекъснато електроснабдяване.

На територията на община Радомир, на пътното платно в посока Кюстендил, има паднали дървета, които се отстраняват от огнеборците. Към момента няма информация за пострадали хора, автомобили или сгради. Работата ще продължи до пълното възстановяване на движението по всички пътни артерии в региона и нормализиране на живота в населените места, допълниха още от ОД на МВР.

Източник: Мая Костадинова/БТА    
Снеговалеж Аварии Кризисна обстановка Пожарна Област Перник
Снимката е илюстративна

